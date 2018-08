Rakitić na naslovnici Munda: PSG će iskrcati 125 mil. eura

Fantastične igre Ivana Rakitića na Svjetskom prvenstvu nisu prošle nezamijećeno od strane najbogatijih klubova svijeta kojima njegova klauzula u ugovoru od 125 milijuna eura sada ne predstavlja preveliki problem, piše danas katalonski sportski dnevnik Mundo Deportivo u tekstu koji je zaslužio i naslovnicu tiskanog izdanja.

A ta dva kluba koja neće imati problema iskrcati pozamašnu svotu su Monaco i PSG iako su se i drugi bogataši raspitivali o hrvatskom veznjaku. Ponuda Raketi nikad nije manjkalo, no nakon veličanstvenog SP-a i oni koji su sumnjali ili na taj način pokušali sniziti odštetu, shvatili su da je Ivan vrijedan uloženog i neće štedjeti na igraču koji uz Luku Modrića čini najbolji reprezentativni vezni par današnjice.

'Prošle sezone Ivan Rakitić bio je igrač s najviše nastupa u Barceloni i Ernesto Valverde bez njega ne može zamisliti prvih 11. On i Sergio Busquets temelj su Valverdeova sustava 4-4-2 iako to ne sprečava da se u svakom prijelaznom roku pojavi kao igrač koji bi mogao napustiti Barcelonu. U posljednje vrijeme spominjao se u kontekstu razmjene s Manchester Unitedom za Paula Pogbu, no Raketa je uvijek ponavljao kako želi ostati u Barceloni s kojom ima ugovor do 2021. i već spomenutu klauzulu', piše Mundo Deportivo.

I dok su u Barceloni itekako naviknuti da njihove glavne igrače svakog ljeta mediji guraju u druge velikane, u posljednje vrijeme se i na samo spominjanje PSG-a u katalonskom divu nakostriješe. Naučili su ponešto na primjeru Neymara i sada vjerojatno pušu i na hladno.

'Zanimanje PSG-a najviše zabrinjava Barcelonu jer Parižani imaju financijsku snagu da isplate Hrvatovu klauzulu. Zabrinjava ih i odnos s PSG-om nakon što su im odbili prodati Verrattija i Rabiota, a pogotovo nakon svega što se zbivalo oko Neymara. Chelsea je odbio ponudu Parižana za Kantea i sada su se u potpunosti okrenuli Rakitiću.'

No, u svemu tome ipak će se nešto pitati i sjajnog hrvatskog veznjaka.

'Niti Rakitić želi napustiti Barcelonu, niti ga Barcelona želi prodati pa tako ni ova ponuda ne bi trebala nikoga posebno zabrinuti', umiruje Mundo Deportivo navijače.

U svemu tome malo tko će pričati o ponudi Monaca, koji također može iskrcati spomenutu svoticu. Subašićev klub ima novca na raspolaganju nakon prodaja Mbappéa, Lemara i Fabinha, a želi se pojačati vrhunskim igračima kako bi bio konkurentan u prvenstvu i Europi. No, kako god bilo, bogate ponude ipak će uzrokovati malu glavobolju čelnicima Barcelone bez obzira što je teško očekivati da bi Ivan mijenjao klub, pogotovo ako ga Barca želi zadržati.