PSG upao u veliku krizu! Poveo pa izgubio na Parku prinčeva

U derbi dvoboju trećeg kola francuske Ligue 1 nogometaši Monaca su nakon preokreta u gostima svladali prvaka PSG s 2-1. PSG tako i nakon treće ligaške utakmice nema niti jednu pobjedu. Prije ovog poraza je upisao dva remija. Monaco ima sve tri pobjede te se nalazi na prvom mjestu ljestvice.

PSG je poveo u 31. minuti kada je iz blizine kapetan Marquinhos prsima ugurao loptu u mrežu. Uz minimalnih 1-0 Parižani su vodili do 58. minute, a onda je Nazinho glavom pogodio za 1-1 nakon lijepe asistencije Tezea.

Foto: Stephanie Lecocq

Monaco na tome nije stao već je došao do potpunog preokreta u 72. minuti kada je Idumbo topovski pogodio bliži kut za gostujućih 2-1. Napadao je PSG do kraja, ali nije stigao do 2-2, što bi mu bio treći takav rezultat na startu nove sezone Ligue 1.

Ranije su nogometaši Lyona pred svojim navijačima svladali Auxerre s 3-1. U uvodnih dvadeset minuta svakoj je momčadi poništen po pogodak. Domaćinu zbog zaleđa, a gostima zbog prekršaja u napadu. Nakon toga Lyon je ekspresno postigao dva pogotka i time uvelike zagrabio prema tri boda. Bacher je u 28. minuti bio strijelac za 1-0, a Athekame u 31. za 2-0.

Auxerre se vratio u igru kada je Archer krajem prvog dijela smanjio na 1-2, ali sve je vraćeno na staro u 53. minuti jer je tada Nuamah pogodio za 3-1 i osiguravanje domaće pobjede.