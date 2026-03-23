PSG zatražio odgodu utakmice protiv rivala za titulu zbog Lige prvaka! 'Oni znaju ograničenja'

U vrhu francuskog nogometa kuha pravi rat koji se ne vodi samo na terenu. Paris Saint-Germain, usred ključnih okršaja četvrtfinala Lige prvaka s Liverpoolom, službeno je zatražio odgodu prvenstvenog derbija protiv Lensa, svog izravnog konkurenta za naslov. No, naišli su na neočekivano čvrst zid. Lens, koji za pariškim velikanom zaostaje samo jedan bod, ne želi ni čuti za pomicanje utakmice, a konačnu odluku donijet će vodstvo francuske lige (LFP) koje se nalazi pod velikim pritiskom.

Situacija je maksimalno zaoštrena. Utakmica 29. kola između Lensa i PSG-a zakazana je za 11. travnja, točno između dva europska spektakla Parižana protiv Liverpoola. Prva utakmica igra se u Parizu 8. travnja, a uzvrat na Anfieldu je 14. travnja. U PSG-u se nadaju da će im odgoda, kao i mnogo puta dosad, osigurati prijeko potreban odmor i svježinu za europski izazov.

Praksa pomicanja utakmica nije im strana. U osmini finala protiv Chelseaja, vodstvo lige izašlo im je u susret i odgodilo utakmicu protiv Nantesa. S pet dana odmora između dva susreta, momčad Luisa Enriquea deklasirala je Engleze ukupnim rezultatom 8-2.

Sada se nadaju reprizi scenarija, no problem je što im s druge strane stoji klub koji se također bori za naslov prvaka i ne namjerava im olakšati put. S obzirom na to da PSG ima samo bod prednosti, mnogi ovaj susret vide kao derbi koji bi mogao izravno odlučiti prvaka Francuske.

Trenerov jasan stav: 'Ne moramo se mi prilagođavati'

Iako su se pojavile informacije da Lens "nije u potpunosti zatvorio vrata" odgodi, njihov trener Pierre Sage vrlo je brzo otklonio sve sumnje. Nakon uvjerljive pobjede protiv Angersa 5-1, kojom je njegova momčad privremeno preuzela vrh ljestvice, Sage je bio iznimno jasan.

​- Ne slažemo se. Postoji samo jedan datum i ne moramo se mi tome prilagođavati. Igrali smo utakmicu kupa u četvrtak pa smo morali igrati protiv Metza u nedjelju. Razumijem da veći odmor omogućuje bolju izvedbu, ali PSG je klub koji je uspješan, koji se natječe na više frontova i oni znaju kakva su ograničenja - poručio je strateg Lensa.

U Lensu strahuju da bi im odgoda poremetila fantastičan ritam u ključnom dijelu sezone. Pauza od dva tjedna, nakon koje bi uslijedio zgusnut raspored s tri utakmice u tjedan dana, scenarij je koji pod svaku cijenu žele izbjeći.

Iako se Lens oštro protivi, njihovo mišljenje na kraju možda neće biti važno. Prema članku 22. statuta LFP-a, upravni odbor lige ima ovlast samostalno donijeti odluku o promjeni kalendara natjecanja, čak i bez pristanka protivničkog kluba. Odluka se očekuje ovog četvrtka i oba kluba je s nestrpljenjem iščekuju.

Međutim, PSG se nalazi pred strateškom dilemom. Ako iskoriste mogućnost odgode utakmice s Lensom, potrošit će posljednji slobodan termin za prebacivanje utakmica do kraja sezone. To znači da, ako prođu Liverpool i uđu u polufinale Lige prvaka, više neće moći tražiti odgodu utakmice protiv Lorienta koja je na rasporedu 3. svibnja, točno u terminu polufinalnih dvoboja.