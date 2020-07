'Psihopata' pokazivao srednji prst i primao batine od 'Terrora'

LUDA GLAVA Zbog boraca kao Vaso Bakočević MMA iz dana u dan sve više dobiva na popularnosti. Jer kako ostati ravnodušan na prizor kada pokazuje srednji prst kameri u trenucima kada prima batine

<p>Sve je to show za publiku, moraš biti lud i nabrijati atmosferu. Došli smo se tući i ljudi to žele vidjeti, govorio je <strong>Vaso Bakočević </strong>u brojnim intervjuima kroz karijeru.</p><p>I po tome je najpoznatiji. Iako nekad znatno luđe glave nego danas, 'Psihopata' je to i dalje ostao. Pa je tako usred borbe s <strong>Ivicom 'Terrorom' Truščekom</strong> u glavnoj borbi <strong>FNC 3 </strong>pokazao srednji prst kameri dok je bio na podu i primao batine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vaso pokazuje srednji prst usred borbe</strong></p><p>S razlogom je upravo popularni 'Psihopata' pobrao najveće simpatije publike u Zagrebu kada je nastupao na <strong>KSW-u</strong> premda je na priredbi poljske mega MMA organizacije bila nekolicina hrvatskih boraca kao i sudar gorostasa Mariusza Pudzianowskog te Erka Juna u glavnoj borbi.</p><p>No, ima nešto u njegovu prgavom karakteru zbog čega ga prate brojni regionalni MMA fanovi. Kada se Vaso bori bit će vatrometa i to je sigurno. Pobijedio ili izgubio.</p><p>A večeras je bio daleko od pobjede. <strong>Ivica Trušček </strong>izdominirao ga je u svakom pogledu i suvereno vladao kavezom prije nego je završio posao gušenjem i okitio se titulom najopakijeg čovjeka na Balkanu.</p><p>Dobri duh hrvatskog MMA-a tako je došao do još jednog velikog postignuća u karijeri te slavio i u uzvratu protiv Bakočevića. Prvi put pobijedio je u sklopu<strong> FFC 4 </strong>u Zadru kada je slavio tehničkim nokautom u prvoj rundi.</p>