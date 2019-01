'Pukao je mjenjač, bar je lijep pogled. Ali kako će nas naći...'

Pukao nam je mijenjač na 226. kilometru. Ako ništa drugo, imamo lijep pogled na more. Čekamo ekipu da dođe s rezervnim dijelovima. Šteta, baš smo dobro išli, nismo imali problema do maloprije kad nam je pukla guma, a sad je otišao mijenjač. Čekamo da dođu do nas s djelovima, iskreno, ne znam ni kako će nas naći u ovoj pustinji, rekao je Daniel Šaškin, prenosi Startnews.hr.

Hrvatska posada Šaškin - Bitterman u trećoj etapi najopasnije utrke na svijetu reli Dakar sjajno je vozila, u jednom trenutku dečki su bili na 31. mjestu.

Bila je to etapa od Arequipe do Moquegua dugačka 798 kilometara. No uslijedila su dva problema, prvo guma, a onda i daleko veći problem, jer gumu su riješili sami, mjenjač nisu mogli i zbog toga bi mogli čak i odustati od utrke.

Šaškin i Bitterman imali su problema i u drugoj etapi kad im je otišla lambda sonda i kad su pokazali veliko srce i pomogli francuskoj posadi koja je ostala bez goriva.

No ta im se dobrota i fair play nisu vratili. Zadesili su ih problemi koji su zapravo vrlo česti u reliju koji s pravom nosi naziv 'najopasnija automoto utrka na svijetu'.

Šaškin i Bitterman zajedno voze tri godine, prvi put na reliju Dakar, utrci koja je ove godine duga više od 5500 kilometara. Vozi se deset etapa, start i cilj su u Limi.

Za najopasniju utrku na svijetu pripremali su se godinu dana, a troškovi su se popeli i preko 100 tisuća eura.