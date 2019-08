Pukla veza: Dembele zanijekao Barcu na društvenim mrežama

Otišao je Coutinho, Ivan Rakitić bi trebao u Juventus, a čini se da će Barcelonu napustiti i mladi francusku krilni napadač Ousmane Dembele (22).

Koliko je samo problema imao Dembele po dolasku u Barcu iz Borussije Dortmund. Prvo nekoliko ozlijeda, zatim nestašluk, kašnjenje na treninge zbog igranja videoigara... Zbog svega je morao i kod psihologa.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Odmah na početku ove sezone ozlijedio se pa otputovao u Senegal bez da je to ikome u klubu najavio. Prekipjelo je čelnicima katalonskog kluba koji ga se žele riješiti. Uostalom, na vrata prve momčadi već kucaju Fati i Perez koji su oduševili protiv Betisa u 5-2 pobjedi.

Navodno su čelnici Barcelone pohitali u Pariz na sastanak s PSG-om. Žele im prodati Dembelea, a dovesti Neymara. Nešto se kuha jer je Ousmane elegantno maknuo Barcelonu iz opisa svog Instagram profila.

Dembele has removed 'Barcelona' from his Instagram. pic.twitter.com/tcENjUZrqk