Pukovnik ili pokojnik: Arteta s Arsenalom lovi trofeje, ali želi i skinuti stigmu 'vječnog luzera'

Da je netko uoči početka sezone Arsenalu ponudio finale Lige prvaka i vodeću poziciju u Premier ligi tri kola prije kraja, u Londonu bi je objeručke prihvatili. "Topnici" love dvostruku krunu do kraja sezone, ali neće loviti samo trofeje, već i skidanje stigme "vječnog drugog" koja im se nerijetko kolokvijalno dodjeljuje.

Istini za volju, momčad Mikela Artete je odradila fantastičan prvi dio sezone i ne baš tako sjajan drugi, ali tu je gdje je. Poražen je Arsenal u finalu liga kupa od Manchester Cityja, a u FA kupu je bolji bio Southampton u ranoj fazi. Ipak, najvažniji su Premier liga i Liga prvaka.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

U elitnom klupskom natjecanju je Arsenal bez poraza dogurao do finala. Ne igra uvjerljivo i dominantno, ali granitna obrana i momčadska igra doveli su ga do samog kraja. U finalu protiv Bayerna ili PSG-a vjerojatno neće biti favorit, ali ovu momčad "topnika" jako je teško pobijediti.

Što se tiče Premier lige, put do trofeja je otvoren i vrlo jasan. Ako pobijedi preostale tri utakmice (West Ham u gostima, Burnley doma, Crystal Palace u gostima), Arsenal će postati prvak Engleske po prvi put nakon 2004. Dakako, postoji puno kombinacija i kalkulacija, ali bitno je za "topnike" da sami odlučuju o svojoj sudbini.

Nogomet je ponekad grub sport i uspješnost sezone ovisi o jednoj, dvije utakmice. Arteta je izložen mnogobrojnim kritikama zbog načina igre, ali ako na kraju Arsenal osvoji dva najveća trofeja (ma i jedan od njih!), nitko se neće osvrtati na način igre. Povijesni almanasi ne vrednuju umjetnički dojam, a trofejne vitrine ne pitaju "što i kako".

Međutim, moguć je i onaj drugi scenarij - jedno finale Arsenal je već izgubio, u drugom neće biti favorit, a u Premier ligi ima dva nezgodna gostovanja. Ne treba ni zamišljati kakvo bi razočaranje za navijače "topnika" bila sezona koja bi završila bez trofeja. A stigma "gubitnika" dodatno bi se zaljepila za klupski grb.