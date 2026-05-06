Obavijesti

Sport

Komentari 1
ČETIRI FINALA DO KRAJA

Pukovnik ili pokojnik: Arteta s Arsenalom lovi trofeje, ali želi i skinuti stigmu 'vječnog luzera'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
Pukovnik ili pokojnik: Arteta s Arsenalom lovi trofeje, ali želi i skinuti stigmu 'vječnog luzera'
3
Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Četiri utakmice do kraja sezone - četiri finala! "Topnici" love dvostruku krunu, trofeje u Premier ligi i Ligi prvaka, a Mikel Arteta želi s kluba skinuti stigmu

Admiral

Da je netko uoči početka sezone Arsenalu ponudio finale Lige prvaka i vodeću poziciju u Premier ligi tri kola prije kraja, u Londonu bi je objeručke prihvatili. "Topnici" love dvostruku krunu do kraja sezone, ali neće loviti samo trofeje, već i skidanje stigme "vječnog drugog" koja im se nerijetko kolokvijalno dodjeljuje. 

Istini za volju, momčad Mikela Artete je odradila fantastičan prvi dio sezone i ne baš tako sjajan drugi, ali tu je gdje je. Poražen je Arsenal u finalu liga kupa od Manchester Cityja, a u FA kupu je bolji bio Southampton u ranoj fazi. Ipak, najvažniji su Premier liga i Liga prvaka. 

UEFA Champions League - Semi Final - Second Leg - Arsenal v Atletico Madrid
Foto: Dylan Martinez/REUTERS

U elitnom klupskom natjecanju je Arsenal bez poraza dogurao do finala. Ne igra uvjerljivo i dominantno, ali granitna obrana i momčadska igra doveli su ga do samog kraja. U finalu protiv Bayerna ili PSG-a vjerojatno neće biti favorit, ali ovu momčad "topnika" jako je teško pobijediti. 

Što se tiče Premier lige, put do trofeja je otvoren i vrlo jasan. Ako pobijedi preostale tri utakmice (West Ham u gostima, Burnley doma, Crystal Palace u gostima), Arsenal će postati prvak Engleske po prvi put nakon 2004. Dakako, postoji puno kombinacija i kalkulacija, ali bitno je za "topnike" da sami odlučuju o svojoj sudbini. 

UEFA Champions League - Semi Final - Second Leg - Arsenal v Atletico Madrid
Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Nogomet je ponekad grub sport i uspješnost sezone ovisi o jednoj, dvije utakmice. Arteta je izložen mnogobrojnim kritikama zbog načina igre, ali ako na kraju Arsenal osvoji dva najveća trofeja (ma i jedan od njih!), nitko se neće osvrtati na način igre. Povijesni almanasi ne vrednuju umjetnički dojam, a trofejne vitrine ne pitaju "što i kako". 

Međutim, moguć je i onaj drugi scenarij - jedno finale Arsenal je već izgubio, u drugom neće biti favorit, a u Premier ligi ima dva nezgodna gostovanja. Ne treba ni zamišljati kakvo bi razočaranje za navijače "topnika" bila sezona koja bi završila bez trofeja. A stigma "gubitnika" dodatno bi se zaljepila za klupski grb. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
Sneijder: Utakmicu Arsenala i Atletica trebalo je prekinuti u 35. minuti i igrače poslati kući
NIJE BIO ZADOVOLJAN

Sneijder: Utakmicu Arsenala i Atletica trebalo je prekinuti u 35. minuti i igrače poslati kući

Sneijder se šali na račun Lige prvaka, dok Arsenal prekida 20-godišnje čekanje na finale. Arteta pod pritiskom, ali Sneijder hvali njegov rad s "topnicima"
Kiel - Nexe 30-27 (4-2): Našičani herojski pali u Njemačkoj nakon drame izvođenja sedmeraca
EUROPSKA LIGA

Kiel - Nexe 30-27 (4-2): Našičani herojski pali u Njemačkoj nakon drame izvođenja sedmeraca

KIEL - NEXE 30-27 (4-2) U dramatičnoj završnici Kiel nije realizirao posljednji napad, pa je odluka o putniku na Final Four pala u raspucavanju sedmeraca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026