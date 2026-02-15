OSIJEK - HAJDUK 0-2 Brajković je nakon gola u prošlom kolu dodao i asistenciju i dobro iskoristio odsustvo Šege, koji je dobio 15 minuta. Uz Pukštasa i Silića, visoku ocjenu i palac gore zaslužio je i Ron Raci
KOMENTAR PLUS+
Pukštas je prerastao HNL, a stoper s klupe Hajduku će donijeti milijunsku zaradu...
Zimska ciklona posjetila je Hrvatsku, ali na Poljudu još nema prevelikih minusa. Hajduk je u rođendanskom i turbulentnom tjednu povezao dvije pobjede nakon dva poraza u drugom dijelu sezone, slavio je u prohladnom Osijeku 2-0 i bodovni zaostatak za vodećim Dinamom zadržao na pet bodova.
