Pukštasov otac ispričao početak karijere u Hajduku: 'Mislio sam da će sve uprskati, ali onda...'

Rokas Pukštas (22) oprostio se od Hajduka nakon šest godina, a splitski klub napustio je na najbolji mogući način. Amerikanac golom Rakówu u produžecima postao heroj i odveo "bijele" u ligašku fazu Konferencijske lige. Karijeru nastavlja u engleskom Middlesbroughu.

Njegov otac Mindaugas prisjetio se početaka i otkrio da je postojala vrlo realna mogućnost da se Rokas nakon probe u Splitu nikada ne vrati. Pukštas je u Hajduk stigao 2020. godine, kada je imao samo 16 godina. Iz SAD-a je doputovao kako bi se okušao na probi, ali prvi dojmovi nisu bili dovoljni da odmah bude jasno kako će ostati u klubu.

Štoviše, sve je u jednom trenutku izgledalo kao da će se vrlo brzo vratiti kući. Prema riječima njegova oca, Rokas je već imao rezerviran avionski povratak za Oklahomu. Da se tada sve odvilo prema prvotnom planu, danas bismo teško govorili o šest godina dugoj Hajdukovoj priči i transferu u engleski nogomet. Evo kako je sve opisao Rokasov otac:

"Morate pročitati objavu ispod. Želim ispričati jednu priču koju danas ne zna puno ljudi u Splitu.

Rokas je 2020. godine došao na probu. Nakon tjedan ili dva rekli su mu da može trenirati s momčadi, ali da mu ne mogu osigurati smještaj. To je bilo sasvim razumljivo jer je došao u nepoznat sustav i kulturu, a nije govorio ni jezik. Ta će momčad nekoliko godina kasnije igrati u finalu Uefine Lige prvaka mladih.

Imao je avionsku kartu za povratak u Oklahomu već sljedećeg dana. Međutim, trener kadeta (U-17), čijeg se imena trenutačno ne mogu sjetiti, vidio je nešto u njemu i uvjerio ljude u klubu da mu pruže još jednu priliku.

Dobio je još jednu pripremnu utakmicu, i to na poziciji lijevog beka. Nikada prije nije igrao lijevog beka. Te je večeri satima gledao snimke najboljih lijevih bekova na svijetu i proučavao njihovu igru. Bio sam uvjeren da će sve zeznuti. Ali nije... Sljedećeg dana rekli su mi da je bio najbolji igrač na terenu, a već na poluvremenu dobili smo ponudu. Volio bih da imam snimku te prijateljske utakmice. Mjesec dana kasnije nosio je broj 10 protiv Dinama Zagreba. Ostalo je povijest", napisao je Pukštasov otac.

Gorica i Hajduk sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Pukštas je postao jedan od najboljih projekata Hajdukove akademije i bio je dio jedne od najboljih mladih generacija "bijelih" koja je došla do finala Lige prvaka mladih. Za splitski klub ukupno je odigrao 142 utakmice, zabio 27 golova i 10 asistirao.