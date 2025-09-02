S Pukštasom je Hajduk napravio previše pogrešaka, a griješili su svi. Promijenilo se šest trenera, četiri sportska direktora, dva predsjednika i dva NO. Mogu li ga Garcia, Vučević i Rakitić opet vratiti u život...
Pukštasov uspon i pad vjerna su slika Hajdukovih lutanja zadnjih par godina. Je li im došao kraj?
Kad bi se nekim slučajem snimao dokumentarac o zadnjih pet sezona Hajduka, nešto poput sad već legendarnog "Sunderland 'Til I Die", nema sumnje kako bi uz nezaobilaznog Marka Livaju važnu ulogu u filmu imao Rokas Pukštas. Jer priča o karijeri mladog Amerikanca litvanskih korijena doista je filmska, ali je usput i vjerna slika svega onoga što se zbivalo u Hajduku u proteklom razdoblju, kako uspjeha, tako i rezultatskih i financijskih posrtanja i neuspjeha.
