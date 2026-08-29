Pula je lani Kovačeviću donijela velike probleme: Ovo je mogući sastav Zagrepčana za Istru 1961
Svi se u Dinamovu sjećaju prošlosezonskog poraza u Puli (isto poslije europskog neuspjeha), tad su se igrači zatvorili u svlačionicu Alde Drosine i sve si rekli u lice. Nitko ne želi da se povijest ponovi
Dinamo danas (od 18.30) gostuje u Puli. Nogometaši Marija Kovačevića doživjeli su težak udarac u playoff fazi Lige prvaka, "modri" se ni ove sezone neće natjecati u Ligi prvaka. Hrvatski prvak jučer je saznao i svoje suparnike u nastavku europske sezone, momčadi preko kojih će još jednom loviti nokaut fazu Europske lige.