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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
ISTRA - DINAMO (18.30) PLUS+

Pula je lani Kovačeviću donijela velike probleme: Ovo je mogući sastav Zagrepčana za Istru 1961

Piše Hrvoje Tironi,

Svi se u Dinamovu sjećaju prošlosezonskog poraza u Puli (isto poslije europskog neuspjeha), tad su se igrači zatvorili u svlačionicu Alde Drosine i sve si rekli u lice. Nitko ne želi da se povijest ponovi

Dinamo danas (od 18.30) gostuje u Puli. Nogometaši Marija Kovačevića doživjeli su težak udarac u playoff fazi Lige prvaka, "modri" se ni ove sezone neće natjecati u Ligi prvaka. Hrvatski prvak jučer je saznao i svoje suparnike u nastavku europske sezone, momčadi preko kojih će još jednom loviti nokaut fazu Europske lige.

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