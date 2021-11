Hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je naslov europske prvakinje za mlađe seniorke (do 23 godine) u kategoriji do 52 kilograma na EP u Budimpešti.

U finalnoj borbi protiv Njemice Masche Ballhaus mlada Solinjanka je dominirala od samog početka. Nametnula je Puljiz svoj ritam borbe, koristila svaku priliku za napad i sa dva prekrasna wazarija popela se na vrh Europe.

- Presretna sam! Ovo je nastavak fenomenalne godine u kojoj sam osvojila već velika medalje, i u juniorskoj i u seniorskoj konkurenciji, a evo sad sam i europska prvakinja do 23 godine - rekla je oduševljena studentica Pravnog fakulteta.

Petak u glavnom gradu Mađarske bio je idealan dan za Puljiz. Talijanka Perna, Bugarka Dimitrova i Nizozemka Van Krevel riješene su ipponima, a zatim u polufinalu srpsku judašicu Petrović Puljiz pobjeđuje wazarijem.

- Cijeli dan je radila odličan džudo. Ulazila je u borbe fokusirano i spremna za sve što su protivnice imale od glavnih aduta. Ponosan sam na Anu Viktoriju i pokazali smo još jednom koliko kvalitetno radimo - rekao je trener Dragan Crnov.

Petak nije bio dobar dan za druge hrvatske predstavnike. Iva Oberan (do 63 kg), Katarina Krišto (do 63 kg) i Robert Klačar (do 66 kg) izgubili su u prvim nastupima.