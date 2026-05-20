Pun Maksimir kao kulisa za kraj karijere. Po dva sadašnja i dva bivša dinamovca idu u mirovinu

Tri su dana ostala do velike proslave naslova prvaka na Maksimiru, vjerojatno posljednje prije njegova rušenja, koje bi trebalo početi iduće godine. I zbog toga, ali i zbog šampionske atmosfere, u Dinamu su odlučili navijačima ponuditi ulaznice za dvoboj 36. kola protiv Lokomotive (subota, 18.45) po pristupačnim cijenama od pet eura za članove i deset za nečlanove. Rezultat je gotovo rasprodan kapacitet (u trenutku objave članka dostupno je još nekoliko desetaka ulaznica za sjever gore), bez južne tribine koja zasad nije otvorena. Bit će to, dakle, večer puna emocija na plavoj "staroj dami" iz 1912., a njoj će doprinijeti i oproštaji nekolicine sadašnjih i bivših nogometaša Dinama.

Dok se Dominik Livaković (31) vjerojatno ponovno vraća u Fenerbahče, ovaj put s posudbe, kao i Ismaël Bennacer (28) nakon kratke avanture u Milan, a Danijel Zagorac (39) važe opciju za nastavak karijere u Dinamu i iduće sezone, drugi definitivno završavaju duge mandate u plavom, piše Germanijak.

Među njima je najistaknutiji Kevin Théophile-Catherine (36), Francuz koji je u Maksimir stigao u ljeto 2018. bez odštete i pokazao se kao jedan od najpouzdanijih stranih stopera. Već se opraštao 2023. pa se tri mjeseca kasnije vratio na poziv Sergeja Jakirovića odigravši ukupno 223 utakmice, ove sezone svega sedam, uz po šest golova i asistencija.

Puno je tužnija priča Dine Perića (31), momka koji je bio velika perspektiva hrvatskog nogometa i reprezentativac u mandatu Zlatka Dalića (dva nastupa), ali su mu teške ozljede uništile karijeru. U zadnje je dvije sezone odigrao jednu jedinu utakmicu, četiri minute protiv Hajduka u prosincu 2024. Nije isključeno da će sreću okušati u nekom drugom klubu s obzirom na dob, no povratak na ozbiljnu razinu sad djeluje jako, jako daleko.

Pozdravit će maksimirske tribine i bivšeg kapetana Dinama Domagoja Antolića (35), aktualnog igrača Lokomotive sa 172 nastupa, 10 golova i 28 asistencija od 2008. do 2018., koji je posljednje minute dobio još u veljači i također su ga mučile ozljede. A među lokosima je i Marin Leovac (37), još jedan bivši reprezentativac (pet nastupa) koji je ostvario respektabilnu karijeru i odigrao 85 utakmica za Dinamo, a kod Nikice Jelavića u ovoj godini nije dobio minutu.

Što se aktualnih "modrih" tiče, ugovor istječe i zaboravljenom Ronaëlu Pierre-Gabrielu (27), otkriću u Jakirovićevu mandatu koji je u čudnim okolnostima i nakon ozljede početkom godine bio u Turskoj na potpisu ugovora s Kayserisporom, ali se potom predomislio i vratio. Dinamo ima opciju produljenja njegova ugovora za dodatnu godinu, ali to se neće dogoditi. Ove je sezone odigrao samo jednu utakmicu, 24 minute u prosincu protiv Hajduka. Eto, nakon lanjskog velikog čišćenja Zvonimira Bobana, momčad Marija Kovačevića i u novu će sezonu ući s podosta provjetrenom svlačionicom.