Puno upitnika i sumnji, a nije ga bilo tek na 10 bitnih mečeva

Ivan Rakitić otkazao je nastup zbog neriješenog statusa u klubu pa smo pozvali Marka Roga. Ne želim uopće razmišljati o Rakitiću, ako imamo neki problem s njim ja ću to riješiti na svoj način, rekao je izbornik Zlatko Dalić.

Raketa se ovaj put ‘opravdao’ činjenicom kako nije riješio pitanje klupske budućnosti, pa za važne kvalifikacijske utakmice ne može biti maksimalno fokusiran. Istina, zadnjeg dana prijelaznog roka on je bio glavna tema u Barceloni, htjeli su ga Juventus i PSG, Barca nije imala ništa protiv da ga proda...

Ali iste probleme imali su Ante Rebić (rješavao transfer u Milan) i Dejan Lovren (Liverpool ga je prodavao) pa su se obojica stavili na raspolaganje Daliću. Također, prijelazni rok završio je jučer, Raketa od danas zna na čemu je, nema više neizvjesnosti. A sudar sa Slovacima je u petak.

Rakitić je za reprezentaciju debitirao 8. rujna 2007. protiv Estonije (2-0), te za ‘vatrene’ upisao 104 nastupa, igrao na pet velikih natjecanja, prošloga ljeta stigao do svjetskog srebra. Njegovih penala protiv Danske i Rusije svi ćemo se zauvijek sjećati, mnogi smatraju da je u Rusiji bio i bolji od Modrića. Raketa je u ‘milijun’ slučajeva pokazivao lavovsko srce, u polufinalu SP-a protiv Engleske zaigrao je s temperaturom 40. I za to zaslužio kapu do poda...

No ponajboljeg hrvatskog nogometaša nije bilo ni protiv Walesa u Osijeku, tu je važnu utakmicu propustio zbog umora. Od debija za ‘vatrene’, Raketa nije nastupio u 31 utakmici za reprezentaciju, od čega je pet puta ostao na klupi. Točnije, 26 puta ga nije bilo niti u kadru (svaka četvrta), a maknemo li kineske i američke avanture pod Antom Čačićem, Rakitića nije bilo u 22 utakmice za Hrvatsku.

A tu se našlo deset natjecateljskih (kvalifikacije, velika natjecanja i Liga nacija) utakmica na kojima nije konkurirao za Hrvatsku u posljednjih 12 godina. Deset od 89. Do Slovačke i Azerbajdžana. Neke ‘bode’ činjenica da je u Barceloni igrao gotovo sve, ali u anketi 24sata više od pola navijača opravdava ovo Raketino neodazivanje. Narod mu vjeruje, zaslužio je svojim igrama.

No osim Rakete otpao je i Mateo Kovačić. Dalić je aktivirao pretpoziv Miji Caktašu. Ali u prijelomnim trenucima kvalifikacija nema puno igrača u top formi (Livaković, Vida, Brozović, Vlašić, Perišić, Brekalo, Petković, Oršić), a dio ih žudi za većom minutažom (L. Kalinić, Lovren, pa i Ante Rebić).

Pitali smo izbornika i računa li u budućnosti na Duju Ćaletu-Cara, ali odgovora nema:

- Vidjet ćemo...

1. Škotska - Hrvatska (1-1)

Ozljeda gležnja bila je kobna za Rakitića 2008. na gostovanju na Otoku u prijateljskoj utakmici. Igrao je tada Ivan za Schalke, a to mu je bilo prvo okupljanje koje je propustio.

2. Hrvatska - Gruzija (2-1)

Fraktura stopala spriječila je Raketu da nastupi protiv Gruzije u kvalifikacijama za Euro 2012., a nije ga bilo ni dva mjeseca kasnije na prijateljskoj utakmici protiv Irske. Bila mu je to prva ozbiljnija ozljeda u karijeri.

3. Malta - Hrvatska (1-3)

Propustio je utakmice protiv Malte i Izraela u rujnu jer nije igrao u Schalkeu. Nedugo zatim otišao je u Sevillu gdje je probudio karijeru.

4. Belgija - Hrvatska (1-1)

Svađa s tadašnjim izbornikom Igorom Štimcem koštala ga je minutaže protiv “crvenih vragova”. Odigrao je Raketa loše par dana prije protiv Makedonije, nije mu sjelo što je morao igrati na desnom krilu gdje se ne snalazi. Zamijenio ga je Josip Radošević.

5. Rusija - Hrvatska (1-3)

Ozljeda lista bila je kobna za našeg veznjaka na prijateljskoj utakmici 2017. Vodio je tada “vatrene” Ante Čačić koji Rakitiću nije mogao pronaći idealnu poziciju u reprezentaciji.

6. Raketin efekt

Hrvatska je s Ivanom u sastavu pobijedila u 62 od 104 utakmice (59,6 posto), a bez njega u 15 od 31 (48,4 posto).

7. Hrvatska - Turska (1-1)

Zbog bolesti kćerkice Adare kasnio je na okupljanje s Turskom. Proživljavao je osobnu dramu, ali izbornik Čačić imao je za njega razumijevanja.

8. Engleska - Hrvatska (2-1)

Problemi s mišićem izbacili su Rakitića iz “sedla” za ključnu utakmicu za prolazak u polufinale Lige nacija. Deset dana nakon te utakmice zaigrao je za Barcelonu protiv PSV-a u Ligi prvaka.

9. Hrvatska - Wales (2-1)

Otkazao je Raketa Daliću zbog nakupljenih utakmica i problema sa zadnjom ložom. Nije bilo smisla aktivirati ga kasnije za prijateljsku utakmicu s Tunisom.