Pušten Guardiolin veliki govor: 'Radim za vas, razveo sam se, a kako mi vi vraćate? Sramota...'

Četverodijelna dokumentarna serija "A Beautiful Obsession" (Prekrasna opsesija), koja prati posljednje dvije sezone Pepa Guardiole na klupi Manchester Cityja, pruža dosad neviđen uvid iza kulisa jednog od najvećih svjetskih klubova. No, umjesto priče o taktici i trofejima, serija u prvi plan stavlja slomljenog čovjeka, trenera na rubu snaga koji je usred najvećih profesionalnih bitaka vodio i onu najtežu – osobnu.

Foto: Phil Noble/REUTERS

"Izgubili smo strast"

Kroz prve dvije epizode serije provlači se utjecaj koji je Guardiolin razvod od supruge Cristine Serre imao na njega i cijelu momčad. Njegov dugogodišnji pomoćnik, Manel Estiarte, otkriva trenutak kada je morao intervenirati. "Nikada nisam ulazio u svlačionicu da razgovaram s igračima, samo jednom. Bili su zabrinuti jer je Pep bio nervozan, tužan, drugačiji, a samo sam ja znao razlog. Rekao sam momčadi: 'Gledate ljudsko biće. On se razvodi'."

Vrhunac se dogodio u svlačionici Juventusova Allianz stadiona nakon poraza 2-0 u Ligi prvaka tijekom sezone 2024./25., što je bio sedmi poraz u deset utakmica. Tada je Guardiola stao pred igrače i ogolio dušu.

​- Dečki, želim vam nešto priznati. Jeb..o sam razveden od najljepše žene na vašem planetu, moje supruge, moje bivše supruge. Volim je nevjerojatno, ali izgubili smo strast. Volim li je? Da, apsolutno. Voli li ona mene? Da, ali izgubili smo strast - rekao je.

Svoju je osobnu bol iskoristio kao lekciju i poziv na buđenje za igrače čija je forma bila u strmoglavom padu.

​- Kako igrate nogomet? Zato što igrate, ili zbog nečega iznutra? U svojim životima, što god ćete raditi, radite to sa strašću. Ne želim dobre igrače, želim igrače sa strašću - poručio im je.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Pukotine u svlačionici i eksplozije bijesa

Dokumentarac ne skriva ni trenutke potpunog raspada unutar momčadi. Jedna od najupečatljivijih scena je žestoka svađa između Guardiole i kapetana Kylea Walkera u svlačionici Anfielda nakon poraza od Liverpoola 2-0 u prosincu 2024. godine. Nakon što je Guardiola prozvao pojedince, spomenuvši kako je Walker izgubio loptu, engleski reprezentativac je eksplodirao.

​- Stalno spominješ moje ime na svakom sastanku i u svakoj je..noj stvari. Svaki j..eni sastanak, tu je moje ime.

Guardiolin odgovor bio je hladan: "Možda zato što si kapetan". Walker je uzvratio: "Nisi htio da budem kapetan". Nekoliko tjedana prije nego što će im priznati za razvod, Guardiola se nakon te svađe slomio pred igračima, u suzama im poručivši da je spreman otići.

​- Ovo je moj poraz, ako sam ja problem, morate mi reći. Neću ostati ovdje zbog novca ili samo da bih ostao. Ako sam ja problem, recite mi. To neće promijeniti ljubav koju imam prema vama, ni na jednu sekundu.

Vjerojatno najbrutalniji trenutak serije dogodio se nakon domaćeg poraza 2-0 od Bayer Leverkusena prošle sezone, kada je Guardiola na teren poslao značajno izmijenjenu postavu. Njegova tirada u svlačionici, kako prenosi The Athletic, prikazuje čovjeka koji je žrtvovao sve.

Foto: Scott Heppell/REUTERS

​- Možda bih se trebao ispričati što sam napravio deset izmjena. Nemoguće je igrati nogomet bez hrabrosti. Želim vam prenijeti da volim svoj posao, želim vam to dati, a vi mi to ne vraćate, dečki. I znate što će se dogoditi? Dobit ćete drugog trenera. Kada vidim jedno tužno je..no lice na kraju sezone, ubit ću vas. Dečki, ubit ću vas.

​- Radim za vas, živim svoj život, svoj razvod, moja obitelj je daleko i sve, za sve vas. A što mi vraćate? Je.nu izvedbu koju ste pružili, svi vi. To je sramota, dečki.

Kraj Guardioline desetogodišnje ere također je bio ispunjen emocijama. Igračima je vijest o odlasku priopćio tek dva dana prije posljednje utakmice sezone. Kamera ga je uhvatila kako se slama u suzama dok pokušava snimiti oproštajnu videoporuku za javnost. U poruci momčadi je rekao: "Nemojte me pitati za razloge zašto odlazim. Nema razloga, ali duboko u sebi znam da je moje vrijeme došlo."

Nekoliko tjedana nakon završetka sezone, u intervjuu u Barceloni, objasnio je svoje planove.

​- Teško će se vratiti. Moram osvježiti mnoge stvari koje su se dogodile u mom privatnom životu, a i profesionalno se moram pronaći u nekim drugim stvarima. Postoji riječ na katalonskom koja se zove 'badar', a 'badar' je ovo... - rekao je i sjeo, zagledan u prazno. - To ću raditi.

*uz korištenje AI-a