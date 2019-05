Put do Lige prvaka vodi preko Astane, BATE i Young Boysa

Želimo u Ligu prvaka, ali da ne budemo samo prolaznici, već da igramo ozbiljnu ulogu. Napravit ćemo još jači Dinamo, rekao je Nenad Bjelica.

Put do Lige prvaka Dinamo će početi iz 2. pretkola, prvo pretkolo će, zbog odličnog koeficijenta, preskočiti. No, krenimo redom. Ždrijeb za 2. pretkolo Lige prvaka bit će 18. lipnja, a tamo će u bubnju, među potencijalnim Dinamovim protivnicima biti Rosenborg, HJK Helsiniki, Dundalk, Dudelange, Škendija iz Tetova, The New Saints i Slovan Bratislava.

U ovom dijelu natjecanja Zagrepčani ne bi trebali imati velikih problema. Točnije, ne bi trebali imati uopće problema, no debakl i blamaža protiv Skenderbeua, ipak poziva na oprez. Srećom po navijače Dinama, ovo je ipak puno bolja momčad od one Cvitanovićeve.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prvi susret 2. pretkola igra se 9. ili 10. srpnja, a uzvrati sedam dana kasnije.

Nakon što apsolvira 2., Dinamo ide u 3. pretkolo, gdje ga čekaju ipak ozbiljniji protivnici. I tu bi moglo biti problema jer su među nenositeljima, odnosno Dinamovim protivnicima, ciparski APOEL, grčki PAOK i azerbajdžanski Karabah. Posebno nezgodan je PAOK, koji je ove godine osvojio naslov grčkog prvaka nakon 34 godine.

Primjerice, momčad PAOK-a prema transfermarktu vrijedi 67,5 milijuna eura, dok je Bjeličina ipak vrednija i procjenjena je na 72 milijuna eura. Prva utakmica trećeg pretkola igra se 23. ili 24. srpnja, a uzvrat je 30. ili 31. srpnja.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

I onda dolazimo do posljednje prepreke pred ulazak u skupine Lige prvaka, a to je Playoff. Gotovo sigurno “modri” će i u ovoj fazi biti nositelji, a protivnici koji ih čekaju su stari poznanici Astana i Young Boys. Astanu su eliminirali ove godine u 3. pretkolu i to bez problema. Prvi susret u Astanu završio je 2-0 za Dinamo, a golove su zabili Budimir i Olmo.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Young Boysi su im bili protivnici u posljednjem pretkolu i u dvije utakmice pokazali su više. Nakon što je u prvom susretu u Bernu bilo 1-1, Švicarci su u Maksimiru slavili 2-1 i izbacili “modre”. Treći potencijalni protivnik je bjeloruski BATE protiv kojeg Dinamo nikad nije igrao službeni susret.

Ždrijeb za playoff Lige prvaka je 5. kolovoza, prvi susreti igraju se 20. i 21. kolovoza, a uzvrati 27. i 28. kolovoza.

Dinamo u Ligu prvaka kreće s nikad većim ambicijama, a za njegove još ambicioznije navijače podatak da se finale igra u Istanbulu...