Putin na žestokom udaru: Kako si to mogao napraviti Kolindi?

Fraza 'dame imaju prednost' očito ništa nije značila organizatorima dodjele nagrada na Svjetskom prvenstvu u nogometu.

Samo nekoliko trenutaka prije nego što je Francuskoj uručen pobjednički pehar, otvorilo se nebo, a ruski predsjednik Vladimir Putin prvi je dobio kišobran koji će ga zaštititi od kiše. Ostali dužnosnici, uključujući i predsjednicu Hrvatske Kolindu Grabar Kitarović ostali su bez zaklona, piše Mirror.

To su odmah primijetili i korisnici Twittera. Društvena mreža preplavljena je komentarima kako je na Svjetskom prvenstvu u Rusiji samo predsjednik dobio kišobran, neki su istaknuli da ljudi u civiliziranom svijetu prvo ženama daju kišobran, a jedan je korisnik iznio teoriju da Putin namjerno nije osigurao kišobran za našu predsjednicu jer im Hrvatska nije pustila da pobijede u četvrtfinalu.

Hilarious that only one President gets an umbrella #WorldCupFinal #FRACRO pic.twitter.com/mio2Pp0OhB

In civilized world, we give women (like the Croatian president here) the first umbrella. But I understand that if you are a bloody dictator, you just do not give a damn. pic.twitter.com/oOGjaJFKjl