Racing Santander u LaLigi prvi put nakon čak 14 godina...

Nogometaši Racing Santandera osigurali su povratak u španjolsku LaLigu nakon čak 14 godina čekanja, a uspjeli su to subotnjom pobjedom 4-1 protiv Valladolida na domaćem terenu.

Dva kola prije kraja Racing Santander je vodeći na ljestvici druge španjolske lige sa 78 bodova. Drugi, Deportivo iz La Coruñe, ima 71 bod i utakmicu manje, dok treća Almeria također ima 71 bod. S obzirom da je samo šest bodova u igri, a izravno u LaLigu idu dvije najbolje momčadi, Racing Santander je siguran putnik u elitu.

U posljednjih 14 godina, dok nije bio član LaLige, klub iz Santandera je čak skliznuo u treću ligu. U pobjedi 4-1 protiv Valladolida dva gola je dao Andres Martin, dok su po jedan dodali Villalibre i Camara. Kod gostiju u igru nije ulazio Stanko Jurić, a Stipe Biuka nije bilo zbog kartona.

Dva kola prije kraja LaLige poznato je da ispada jedino Oviedo. Brojni ostali klubovi će se u završnici prvenstva boriti kako bi izbjegli 18. i 19. poziciju s koje se ide u drugu ligu.

Najbolje dvije momčadi druge lige idu izravno u LaLigi, dok će klubovi od treće do šeste pozicije dodatno razigravati za posljednje mjesto u eliti.