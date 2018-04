Računica je jasna: Barceloni treba još 10 bodova na naslov

Ernesto Valverde u debitantskoj sezoni, vrlo vjerojatno, osvojit će naslov u La Ligi. Za potvrdu naslova treba mu još deset bodova, a do kraja je sedam kola. No kiksa li Atletico i odigra jedan remi, a Barcelona do El Clasica sve pobijedi, igrači Reala trebali bi na Camp Nou napraviti špalir i zapljeskati igračima Barce pri izlasku na teren. Tako, naime, nalaže tradicija u Španjolskoj.

- Nećemo napraviti špalir, to je moja odluka - jasan je bio Zizou i objasnio:

- Barcelona nije slijedila tradiciju nakon što smo lani osvojili Svjetsko klupsko prvenstvo.

Real je, podsjetimo, sredinom prosinca pobjedama nad Al-Jazirom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Grêmija iz Brazila ostao svjetski klupski prvak, a u prvoj idućoj utakmici dočekao je Barcelonu u predbožićnom "El Clásicu" 23. prosinca koji je Barça dobila 3-0.

Ljuti rivali kluba iz glavnoga grada nisu mu čestitali na naslovu, a direktor Guillermo Amor pravdao se činjenicom da će momčad Barcelone to učiniti samo ako su u pitanju naslovi prvaka Španjolske ili Lige prvaka. Pa tako to nisu napravili ni u španjolskom superkupu, nakon što je Real osvojio europski.

Ipak, ostao je upamćen špalir 2008., nakon što je Real osigurao naslov prvaka u La Ligi. Real je to isto Barceloni napravio 1991.

A kakve su šanse da Barcelona osvoji još deset bodova, procijenite sami. Evo rasporeda koji imaju Barcelona i Atletico.

32. kolo: Barcelona - Valencia // Atletico - Levante

33. kolo Celta - Barcelona // Real Sociedad - Atletico

34. kolo: Barcelona - Villarreal** // Atletico - Betis

35. kolo: Deportivo - Barcelona // Alaves - Atletico

36. kolo: Barcelona - Real Madrid // Atletico - Espanyol

37. kolo: Levante - Barcelona // Getafe - Atletico

38. kolo: Barcelona - Real Sociedad // Atletico - Eibar

** Barcelona za vikend kad bi trebala igrati protiv Villarreala igra finale Kupa pa je susret odgođen za 5. svibnja.