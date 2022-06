Rađa o hrvatskom dvojcu: Misle da su spremni za NBA ligu, a ne mogu dominirati ni ovdje!

Dugih pet godina hrvatski košarkaši nisu bili na velikom natjecanju. Propustili smo posljednje Svjetsko prvenstvo, nije nas bilo ni u Tokiju nakon debakla na turniru u Splitu. Izostanak natjecanja znači i bezbrižno ljeto za naše igrače. No, ovo ljeto će biti dugo, naporno i pretrpano.

Naše reprezentativce prvo čekaju utakmice protiv Slovenije i Finske u kvalifikacijama za SP, treba nam barem jedna pobjeda za drugi krug koji se nastavlja u kolovozu. A onda od 1. do 18. rujna na rasporedu je Eurobasket u Njemačkoj, Češkoj, Gruziji i Italiji. No, o tom potom, prvo je cilj plasirati se u drugi krug kvalifikacija za SP.

A zbog toga se naša reprezentacija i okupila u srijedu. Izbornik Damir Mulaomerović će na pripreme u Opatiju povesti 17 igrača, a među njima neće biti dva velika talenta. Naime, Karlo Matković je već neko vrijeme u SAD-u gdje čeka NBA Draft 24. lipnja i nada se da će ga netko izabrati, a sad već bivši centar Cibone Danko Branković je nakon osvajanja naslova otišao na NBA workout. I to je poprilično razočaralo izbornika, ali i Dina Rađu, predsjednika stručnog savjeta HKS-a, koji je jako puno očekivao od obojice i to na poziciji koju je i on igrao.

Nadali su se da će ih vidjeti na pripremama, da će se kaliti uz najbolje hrvatske igrače kao što su Bojan Bogdanović, Mario Hezonja, Ivica Zubac, Ante Žižić. Ovo ljeto dobili bi priliku pokušati se nametnuti u reprezentaciji te pokazati da su budućnost hrvatske košarke, no umjesto toga, oni su izabrali klupsku karijeru. Brankovića ni nema na popisu, Matković je tu, ali pitanje je hoće li konkurirati za Sloveniju i Finsku.

- Pazim koju ću riječ upotrijebiti da kažem što o tome mislim... Ma, ti NBA workouti su jedno obično sranje! Tamo se sve radi jedan na nula, a što ti možeš napraviti jedan na nula, kad to nema veze s košarkom pet na pet, to su dva različita sporta. Svima njima bi puno više koristilo da su došli ovdje, da su trenirali u reprezentaciji, jer tamo neće napraviti ništa, osim što će se maltretirati na putovanjima. Ako njih dvojica misle da su spremni za NBA ligu, a ne mogu dominirati niti ovdje, onda smo u raskoraku. Problem je i što ne razmišljaju svojom glavom, nego ih vode menadžeri. Obojica još nisu spremni za NBA, obojica bi imali puno više koristi da su ovdje i da u sudarima na treningu protiv Zupca, Marija ili Bojana vide što je to NBA - rekao je ljutiti Rađa, prenose Sportske novosti.

I bez njih dvojice, Hrvatska ima strašno oružje pod košem. Tu su Žižić i Zubac koji će nakon četiri godine zaigrati u tandemu.

- Čeka nas dugo i toplo ljeto, bit će dosta interesantno. Počevši od ovih kvalifikacija u kojima konačno imamo ekipu u više-manje punom sastavu, mislim da se imamo pravo nadati povoljnom rezultatu. Čeka na Europsko prvenstvo u devetom mjesecu, a krajem osmog imamo, nadam se, još jedan ciklus kvalifikacija. Smatram da imamo pravo biti optimisti s obzirom na ekipu koja se okuplja, uključivši euroligaške i NBA igrače. Treba raditi, 'mučati' i dobro se pripremiti. Bit će nam puna dvorana u Ljubljani, a u tim je uvjetima gušt igrati, tako da se nadam da će im to svima biti jedan veliki izazov - rekao je Rađa.

Podsjetimo, Hrvatska će 30. lipnja gostovati kod Slovenije, a loša je vijest što će se Bogdanović i Zubac priključiti tek tri dana uoči tog susreta. No, kako nama, tako i Slovencima kojima će se u identično vrijeme pridružiti Dončić i Dragić. Posljednji susret u prvom krugu naši će košarkaši odraditi 3. srpnja u Rijeci. Prve tri momčadi u svakoj skupini plasirat će se u drugi krug.

