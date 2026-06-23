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IZAZVAO OSUDE

Rade Bogdanović se ispričao zbog rasističke izjave, RTS se ogradio od njegova komentara

Piše Domagoj Vugrinović,
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Rade Bogdanović se ispričao zbog rasističke izjave, RTS se ogradio od njegova komentara
Foto: YouTube

Koristimo ovu priliku da se kao emiter ispričamo zbog izjave izrečene u našem programu koja se odnosi na pripadnike određene rase, poručili su s RTS-a u priopćenju

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Bivši nogometaš i televizijski analitičar Rade Bogdanović javno se ispričao nakon što je njegova rasistička izjava o tamnoputim nogometašima izazvala brojne osude u Srbiji i svjetskim medijima. Od njegovih se riječi ogradio i RTS, u čijem je programu iznio sporni komentar. Bogdanović je tijekom emisije posvećene Svjetskom prvenstvu analizirao utakmicu Belgije i Irana, koja je završila 0-0. Govoreći o izravnom crvenom kartonu belgijskog braniča Nathana Ngoya u 66. minuti, iznio je neprihvatljivu generalizaciju na temelju boje kože.

- Nisam rasist, ali crnci nemaju koncentraciju da izdrže dulje od 60 ili 70 minuta. Igrao sam s njima i nekada smo morali paziti na svoje igrače kako ne bi pogriješili. Na razini Svjetskog prvenstva ovo se ne smije događati - rekao je Bogdanović.

Foto: YouTube

Voditelj ga je pokušao upozoriti na problematičnost takve tvrdnje te ga podsjetio na francusku reprezentaciju, u kojoj brojni tamnoputi igrači nastupaju na visokoj razini tijekom cijele utakmice. Bogdanović ipak nije povukao svoje riječi, nego je nastavio braniti izneseni stav.

- Da ne ulazimo u detalje, a i o tome bismo mogli razgovarati, i oni griješe. Ne generaliziram, ali velika većina nema koncentraciju i zato se događaju takve pogreške - dodao je.

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Njegove su izjave brzo izazvale burne reakcije na društvenim mrežama, a prenijeli su ih brojni regionalni i svjetski mediji. Javnost je osudila Bogdanovića zbog rasnih stereotipa i generaliziranja igrača na temelju njihove pripadnosti određenoj skupini. Nakon vala kritika Bogdanović je Reutersu uputio kratku ispriku.

- Iskreno se ispričavam zbog svoje izjave o tamnoputim nogometašima - poručio je prenosi Nova.rs.

Oglasio se i Upravni odbor Radiotelevizije Srbije. Javni servis ogradio se od njegova komentara i naglasio da Bogdanović nije zaposlenik RTS-a, nego vanjski suradnik angažiran za vrijeme Svjetskog prvenstva.

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"Želimo obavijestiti javnost da gospodin Rade Bogdanović nije zaposlen u našoj kući, nego je angažiran kao stručni komentator tijekom turnira. Koristimo ovu priliku da se kao emiter ispričamo zbog izjave izrečene u našem programu koja se odnosi na pripadnike određene rase", priopćio je RTS.

Ni Bogdanović ni RTS nisu se ispričali u programu uživo. Bivši nogometaš već se sljedećeg dana ponovno pojavio u posebnoj emisiji RTS-a posvećenoj utakmici Argentine i Austrije.

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