Radio je čuda protiv Španjolske, a sada mu Trump pokušava dovesti mamu na Mundijal

Američko Ministarstvo vanjskih poslova (State Department) pokušava pomoći da majka vratara Zelenortske Republike, Vozinhe, dođe u Sjedinjene Američke Države kako bi gledala svog sina kako igra na Svjetskom prvenstvu, piše CNN.

Vozinha je nakon šokantnog remija Zelenortske Republike sa Španjolskom u ponedjeljak rekao da njegova majka nije mogla nazočiti utakmici jer si nije mogla priuštiti plaćanje jamčevine za vizu.

Foto: Davidson Alves

„Nije uspjela doći zbog vize... novca koji moramo platiti za vizu”, rekao je novinarima nakon utakmice. „Nismo stigli na vrijeme, a volio bih da je ovdje.”

Zelenortska Republika jedna je od 50 zemalja čijim građanima je Trumpova administracija propisala plaćanje jamčevine u iznosu do 15.000 dolara, zbog optužbi o visokim stopama prekoračenja dopuštenog boravka s vizama. Kada je upitan o Vozinhinim komentarima, dužnosnik je izjavio da nema zapisa o zahtjevu za vizu za igračevu majku. Dužnosnik je također napomenuo da se od plaćanja jamčevine izuzimaju „svi rođaci igrača”.

„Američko Ministarstvo vanjskih poslova nema zapisa o tome da je ova osoba podnijela zahtjev za vizu. Svi rođaci igrača imaju pravo na izuzeće od plaćanja jamčevine za vizu, a Ministarstvo aktivno stupa u kontakt s obitelji ovog igrača kako bi pomoglo oko viznih usluga”, rekao je dužnosnik.

Foto: Davidson Alves

Izvor upoznat s tim pitanjem izjavio je kako ima saznanja da Vozinhina majka trenutačno nema važeću putovnicu te da je u postupku njezina ishođenja.

Američko Ministarstvo vanjskih poslova na svojim internetskim stranicama napominje da će „zahtjev za jamčevinom biti ukinut za sportaše i članove momčadi – uključujući trenere, osobe koje obavljaju nužnu potpornu ulogu i uže rođake – koji su državljani zemalja koje se natječu na FIFA Svjetskom prvenstvu 2026. i koji dokažu da ispunjavaju sve zahtjeve za vizu.”

Za 40-godišnjeg Vozinhu, koji igra u drugoj portugalskoj ligi, ovo je strelovit uspon. Upisao je sedam obrana protiv Španjolske, zaustavivši favorite turnira u prvoj utakmici svoje zemlje na Svjetskom prvenstvu.

Mnogi su očekivali da će europski prvaci pomesti Vozinhu i Zelenortsku Republiku, slično kao što je Njemačka u nedjelju pobijedila debitanta na turniru, Curacao, rezultatom 7:1. Umjesto toga, Vozinha i njegovi obrambeni igrači frustrirali su talentirani španjolski napad tijekom 90 minuta i izdržali do najvažnijeg rezultata u nogometnoj povijesti svoje zemlje.