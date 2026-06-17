Radio je čuda protiv Španjolske, a sada mu Trump pokušava dovesti mamu na Mundijal

Vozinha je nakon šokantnog remija Zelenortske Republike sa Španjolskom u ponedjeljak rekao da njegova majka nije mogla nazočiti utakmici jer si nije mogla priuštiti plaćanje jamčevine za vizu
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Američko Ministarstvo vanjskih poslova (State Department) pokušava pomoći da majka vratara Zelenortske Republike, Vozinhe, dođe u Sjedinjene Američke Države kako bi gledala svog sina kako igra na Svjetskom prvenstvu, piše CNN.
Vozinha je nakon šokantnog remija Zelenortske Republike sa Španjolskom u ponedjeljak rekao da njegova majka nije mogla nazočiti utakmici jer si nije mogla priuštiti plaćanje jamčevine za vizu.
„Nije uspjela doći zbog vize... novca koji moramo platiti za vizu”, rekao je novinarima nakon utakmice. „Nismo stigli na vrijeme, a volio bih da je ovdje.”
Zelenortska Republika jedna je od 50 zemalja čijim građanima je Trumpova administracija propisala plaćanje jamčevine u iznosu do 15.000 dolara, zbog optužbi o visokim stopama prekoračenja dopuštenog boravka s vizama. Kada je upitan o Vozinhinim komentarima, dužnosnik je izjavio da nema zapisa o zahtjevu za vizu za igračevu majku. Dužnosnik je također napomenuo da se od plaćanja jamčevine izuzimaju „svi rođaci igrača”.
„Američko Ministarstvo vanjskih poslova nema zapisa o tome da je ova osoba podnijela zahtjev za vizu. Svi rođaci igrača imaju pravo na izuzeće od plaćanja jamčevine za vizu, a Ministarstvo aktivno stupa u kontakt s obitelji ovog igrača kako bi pomoglo oko viznih usluga”, rekao je dužnosnik.
Izvor upoznat s tim pitanjem izjavio je kako ima saznanja da Vozinhina majka trenutačno nema važeću putovnicu te da je u postupku njezina ishođenja.
Američko Ministarstvo vanjskih poslova na svojim internetskim stranicama napominje da će „zahtjev za jamčevinom biti ukinut za sportaše i članove momčadi – uključujući trenere, osobe koje obavljaju nužnu potpornu ulogu i uže rođake – koji su državljani zemalja koje se natječu na FIFA Svjetskom prvenstvu 2026. i koji dokažu da ispunjavaju sve zahtjeve za vizu.”
Za 40-godišnjeg Vozinhu, koji igra u drugoj portugalskoj ligi, ovo je strelovit uspon. Upisao je sedam obrana protiv Španjolske, zaustavivši favorite turnira u prvoj utakmici svoje zemlje na Svjetskom prvenstvu.
Mnogi su očekivali da će europski prvaci pomesti Vozinhu i Zelenortsku Republiku, slično kao što je Njemačka u nedjelju pobijedila debitanta na turniru, Curacao, rezultatom 7:1. Umjesto toga, Vozinha i njegovi obrambeni igrači frustrirali su talentirani španjolski napad tijekom 90 minuta i izdržali do najvažnijeg rezultata u nogometnoj povijesti svoje zemlje.
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