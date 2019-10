'Radost mog naroda: Maksimir i Trg ponosno vijore šahovnice'

Saša Peršon (54) igrao je za Orijent, Rijeku, Dinamo, Hajduk i Cannes. Stoper ili zadnji vezni. Oštar, žestok, tvrdi primorski temperament. Nepopustljiv. Prije 29 godina Hrvatska je igrala povijesnu utakmicu sa Sjedinjenim Državama u Maksimiru. Još dio Jugoslavije, ali nogomet je pokazao u kojem smjeru želi ići cijeli jedan narod.

Izbornik Dražan Jerković, uz njega Kobešćak, Brnčić, Grnja i Skoblar. Na terenu: Ladić, Vulić, Dražić, Čelić, Kasalo, Peršon, Shala, Kranjčar, Cvjetković, Mlinarić, Asanović, Mladenović, Židan i Gabrić.

Peršon je danas trener u Orijentovoj Školi nogometa. Orijentov je dres od 1919. do danas isti. Dres-hlačice-štucne su: crven-bijeli-plavi. 'Sale' na Krimeji nogometu uči djecu čiji su roditelji bili djeca kad je on zaigrao za Hrvatsku.

- Jedan od onih trenutaka, onih događaja u nečijem životu čija svaka sekunda zauvijek ostaje i u sjećanju i u srcu. Nevjerojatno je da su prošla evo skoro tri desetljeća, a ne blijede ni sjećanja, ni ponos - priča nam Peršon o maksimirskoj srijedi, 17. listopada 1990.

- Ma čovječe, kad se sjetim energije i osjećaja na Maksimiru te večeri, pa radosti naroda koji na Trgu sretan vijori zastave sa šahovnicama... I dan-danas se naježim kao prije 29 godina. Bili smo tada premladi da bismo prije same utakmice bili svjesni pune veličine i važnosti priče u kojoj smo bili akteri. To je povijest, to je utakmica na kojoj igra naša Hrvatska, a Jugoslavija je još postojala.

Nije bilo svejedno obući dres koji je danas prepoznatljiv na doslovno svakom kutku planete.

- Ja sam tad bio u Dinamu, svi su jedva čekali da istrče za Hrvatsku i normalno da nisam imao nikakvih problema. Ali svakakvih su situacija imali reprezentativci kad je objavljeno kada i s kim igramo - sjeća se Peršon.

- Bilo ih je u stranim klubovima čijim Upravama nije ni bilo baš 100 posto jasno o čemu se tu radi. Asanović je nekako nagovorio vlasnika Metza da mu za tu večer na korištenje ustupi privatni avion, Bogdana i Jozića klubovi nisu pustili, Boban, Prosinečki i Bokšić su pozvani u mladu reprezentaciju Jugoslavije, mislim da su baš taj isti dan imali utakmicu... Mnoge sam vjerojatno i zaboravio, ali na kraju nas se nekako skupilo 14. I pobijedili smo.

Broj se popunjavao igračima Dinama neovisno o nacionalnosti.

- Nije SAD nogometna velesila, ali je svjetska politička supersila, a mi smo baš njih ugostili i njih pobijedili. Na kraju su za Hrvatsku igrali Slovenac Grega Židan i Kosovar Kujtim Shala, a do pred samu utakmicu je, sjećam se, u kombinaciji bio i Crnogorac Željko Petrović koji je tada igrao za Dinamo.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Svlačionica prije utakmice?

- Iščekivanje. Nije bilo straha. Nismo znali kako se sve može rasplesti ako tadašnji Savez krene s nekim kaznama, ali jednostavno smo odlučili da igramo za Hrvatsku, a poslije ćemo vidjeti hoćemo li imati problema. I mi igrači ih nismo imali. Meni nitko nije, ni na gostovanjima u ondašnjoj ligi, ni jednom riječju dao do znanja da mi nešto zamjera. A ako je na nekim stadionima i bilo uvreda... Nit ' ih se sjećam, nit' bi mi bile bitne.

Danas sijede krase zaliske, a Maksimir 1990. ostaje za sva vremena.

- Bio sam ponosan. Sretan. Mlad si, 25 godina, a vidiš da predstavljaš nešto predivno i veliko, da je tvoj narod u zanosu. I to je ne "samo" povijesna, prva utakmica za sva vremena nego i početak te predivne hrvatske nogometne priče koja je od te večeri u Maksimiru otišla sve do finala Svjetskog prvenstva prošlog ljeta. Najprije smo stvorili Vatrene, a onda državu! Ni sam ne vjerujem da je prošlo 29 godina jer ponos i sreća su ostali, jednaki kao 1990. - rekao je Saša Peršon, jedan od trojice Riječana koji su prije 29 godina pobjedom nad Amerikancima svijetu najavili stvaranje svjetske nogometne sile... Hrvatske.

Gdje su prvi reprezentativci danas

Foto: 24sata/Grafika

Dražen Ladić (56) - pomoćnik Zlatku Daliću u reprezentaciji. Tad igrao za Dinamo

Zlatko Kranjčar (62) - Trener je, trenutnačno bez angažmana. Tad igrao za St. Pölten

Vlado Kasalo (56) - Vodio mlađe kategorije u Dinamu. Tad igrao za Nürnberg

Saša Peršon (54) - Trener je u Orijentu. 1990. je prešao iz Rijeke u Dinamo

Tonči Gabrić (57) - Trener je golmana u Hajduku. Tadj je branio za Rijeku

Aljoša Asanović (53) - Trenira Melbourne Knightse. Tad igrao za Metz.

Zoran Vulić (58) - Trener bez angažmana. Tad je nastupao za Mallorcu

Marko Mlinarić (59) - Donedavno radio u Dinamu. Tad je igrao za francuski Cannes.

Ivan Cvjetković (59) - Manadžer je Mandži, Petkoviću, Vidi... Tad igrao za Saint-Truiden.

Kujtim Shala (55) - Kosovar, danas je trener, tad nastupao za Dinamo.

Mladen Mladenović (55) - bio je sudac, sad u turizmu. Tad igrao za zagrebački Dinamo.

Gregor Židan (54) - Član je slovenskog parlamenta. Tad igrao za Dinamo.

Drago Čelić (57) - voditelj je škole Poljičanina, tih je dana iz Hajduka otišao u Herthu.

Darko Dražić (56) - trener je Zmaja iz Makarske. Tad nastupao za Hajduk