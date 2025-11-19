Radovčić se nakon ispadanja iz Europe zahvalio navijačima: Oni su prepoznali našu borbenost

Ciboni se ne smije ništa zamjeriti na pruženom u ovogodišnjoj europskoj avanturi. Početak je bio kao iz snova, tri vezane pobjede, no, nažalost, s obzirom na roster, takvu formu bilo je teško zadržati. Ipak, u posljednjoj utakmici skupine sami su odlučivali o svojoj sudbini. Da im je to netko ponudio na početku, vjerojatno bi svi prihvatili. Ipak, utakmica protiv Reggiane nije se razvila na željeni način. Nakon utakmice dojmove je podijelio kapetan Krešimir Radovčić.

- Već prije sam govorio da bi nas ozljede mogle skupo koštati. Igramo sa šest–sedam igrača, krpamo se i to nam je došlo na naplatu. Zadnjih deset minuta nemam snage. Nismo se osramotili. Prije početka skupine svi su nam prognozirali jednu ili nijednu pobjedu u skupini.

Zagreb: Susret Cibone i Pallacanestro Reggiana u 6. kolu FIBA Europa kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Radovčić je morao imati veliku minutažu s obzirom na to da se Žan Marko Šiško ozlijedio.

- Zadnjih dvadeset dana moram igrati četiri utakmice po 30 minuta, a tu je još i put. Energija koja nas je krasila, šut, borbenost. za sve to potrebna je svježina koju je teško imati ako igraš 30 minuta. Danas smo šutirali katastrofalno za tri poena, ja pa onda svi ostali. Teško je bez toga nešto više postići.

Kapetan je morao biti oprezniji u obrani jer je brzo sakupio četiri osobne.

- Navikao sam igrati kroz kontakt i to volim. Tek tada mogu dati sve od sebe. Ako igram 40 minuta, onda dođe nervoza, priča sa sucima. Ne volim to, ali emocije ponesu.

Ipak, pohvalno je što se u Draženov dom vratila zagrebačka publika.

- Kada se žrtvujemo kao što se mi žrtvujemo, oni to prepoznaju. Rezultati to pokazuju, osim poraza od Dubrovnika i Bakhsimija. Ljudi su to nagradili i hvala im na tome. Ostaju nam domaća natjecanja. Imamo Samobor u nedjelju i onda nam slijedi odmor. To će nam dobro doći – zaključio je Radovčić.