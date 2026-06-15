Rafa Mir osuđen na osam i pol godina zbog seksualnog napada

Rafa Mir osuđen je na osam i pol godina zatvora zbog seksualnog napada na djevojku, a presudu je donio sud u Valenciji. Nogometaš je osuđen za zločin koji se dogodio u rujnu 2024. godine u njegovoj kući u rezidencijalnoj četvrti.

Sudska presuda još nije pravomoćna Mir je dobio sedam godina zatvora za seksualni napad i dodatnih 18 mjeseci za nanošenje tjelesnih ozljeda. Osim sudske kazne, dobio je i zabranu prilaska žrtvi na manje od 500 metara na čak deset godina, a uz sve to mora platiti i financijsku kaznu u iznosu od 14 tisuća eura odštete za tjelesne ozljede i 50 tisuća eura za duševne boli.

Presudu je dobio i nogometašev prijatelj Pablo Jara. On mora odslužiti dvije godine zatvora za seksualni napad te dodatnih šest mjeseci zbog kaznenog djela protiv moralnog integriteta koje se odnosi na drugu žrtvu. Dobio je zabranu prilaska žrtvi na pet godina te obveza plaćanja 280 eura za tjelesne ozljede i 6.000 eura za duševne boli.

Mir inače igra na poziciji napadača, a prošle sezone bio je na posudbi u Elcheu. Od 2021. je igrač Seville, a tijekom karijere igrao je za Valenciju, Wolverhampton, Las Palmas, Nottingham Forest i Huescu.