Alexander Zverev izbačen je s ATP turnira u meksičkom Acapulcu nakon što je poslije poraza u konkurenciji parova 'zamračio' i reketom zamahivao prema sucu. Doduše, nije udario suca, već njegovu stolicu, ali na licu suca se moglo vidjeti da je itekako prestrašen! Situaciju je prokomentirao i Rafael Nadal, koji se plasirao u četvrtfinale laganom pobjedom 6-0, 6-3 nad Amerikancem Stefanom Kozlovom.

- Suosjećam s Alexanderom s kojim imam dobar odnos. Na kraju je zaslužio da ga diskvalificiraju jer se tako ne možeš ponašati. Milijuni djece gledaju te mečeve. Mislim da je Sascha (Zverev, op.a) svjestan svega i da će iz toga izvući neku pouku, kao i neki drugi mladi igrači koji ponekad izgube živce na terenu - rekao je Španjolac.

Ubrzo nakon ispada, Zverev se ispričao za svoje ponašanje. Sucu, navijačima, turniru, ali i - tenisu!

- Pročitao sam njegovu izjavu i za mene je to pozitivan korak, priznaje krivicu i ispričava se. Nadam se da to neće ponoviti i da ćemo ga brzo vidjeti. Razumijem frustracije na terenu i da u takvom stanju želite razbiti reket, i ne kritiziram to više nego li je potrebno, iako mi se to ne sviđa. Ali pokazati nepoštovanje prema glavnom sucu i linijskim sucima, to je nešto drugo.

Njemačkog tenisača zasigurno očekuje kazna za takvo neprimjereno i nedopustivo ponašanje. Vjerojatno će biti 'tek' financijske prirode, što neće biti veliki problem za tenisača koji je s 24 godine na leđima od zarade na turnirima uprihodio više od 30 milijuna dolara...

- Ne bih ulazio u to. Tko sam ja da o tome pričam. Postoji organizacija koja o tome odlučuje, a to je ATP. Nadam se da sankcije neće biti teške, ali kao ljubitelj sporta razumijem da se ovakve stvari ne smiju ponavljati jer on mora zadržati pozitivne vrijednosti - zaključio je Nadal.