Rafa proslavio skokom u bazen: Tradicija se mora poštovati...

Jako sam sretan, pobijedio sam teškog protivnika i stigao do novog naslova, rekao je Rafa Nadal nakon još jednog osvojenog Barcelona Opena.

Njemu je to 11. u karijeri, 19. pobjeda na zemlji za redom, 46. osvojeni set u nizu, a u finalu Barcelone nije imao toliko težak posao kao što je to sam rekao. S uvjerljivih 6-2, 6-1 pobijedio je grčkog tinejdžera Stefanosa Tsitsipasa i sve proslavio - skokom u bazen.

