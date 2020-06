- Bio je sa mnom ondje Vilim Vi\u0161ak, pa se priklju\u010dio mladi Duje Ajdukovi\u0107 i moj trener Vedran Marti\u0107. Na\u0161a zajedni\u010dka suradnja zasad funkcionira samo kroz treninge (trebali debitirati na Indian Wellsu kada je sve stalo, nap. a.), ali i ovako dobivamo informacije kako bi sve moglo funkcionirati. Meni ina\u010de nije problem trenirati, imam jako dobru samodisciplinu i, tako\u0111er, dobro je \u0161to nemam vi\u0161e nikakav pritisak da moram biti spreman za pet, 10 ili 15 dana za neki turnir, to vremensko optere\u0107enje. Ako bismo samo servirali, samo \u0107emo to, ako mi se ne trenira, ne\u0107emo na trening.

I koliko se \"zalomilo\u201c takvih \"ne da mi se\" dana?

- Bilo je nekih kad bismo do\u0161li na trening i samo igrali nogomet ili nogotenis, napravili trening po gu\u0161tu, a nismo radili ne\u0161to odre\u0111eno. Uz sve to bilo je ozbiljnog rada i ja sam zadovoljan. Ba\u0161 sam u\u017eivao zadnja dva mjeseca.

Teniski su treninzi, dakle, tekli bez gre\u0161ke, a oni o\u010dinski?

- Ha, ha. Ma, kao i svaki roditelj prvih nekoliko tjedana malo strahuje\u0161, ho\u0107e li sve biti OK, kako \u0107e se razvijati, radi\u0161 li dobro te stvari. Malo si vi\u0161e oprezan, ali uhodali smo se Kristina i ja, maleni se razvija i raste. Ba\u0161 smo u\u017eivali.

Baldovo kr\u0161tenje

\u010cak i kad bi maleni Baldo remetio san? Rekli ste u \u0161ali da \u0107ete se u ova tri-\u010detiri dana u Osijeku kona\u010dno naspavati.

- Ma, dobar je preko no\u0107i, a, sre\u0107om, ja mogu brzo zaspati i nemam s tim problema. Sve mi je ovo s o\u010dinstvom do\u0161lo jako pozitivno i uz treninge i uz obaveze tijekom dana uvijek sam dobre volje kad sam s malenim.

Baldo se, izme\u0111u ostalog, ponovio i u Barcelonin dres. Raketino \"maslo\u201c?

- Da. Raketa forsira, gura se, tra\u017ei novog Barceloninog \u010dlana, ali vidjet \u0107emo, ha, ha, ha...

Gledaju mnogi, ali i dalje nitko ne vidi i ne zna kada \u0107e se nastaviti teniska sezona. Kolovoz je i Masters u Cincinnatiju - Marinu u odli\u010dnom sje\u0107anju jer ga je osvojio 2016. -\u00a0trenutno najoptimisti\u010dnija varijanta.

- Evo, ba\u0161 smo dobili poziv od ATP-ja za 10. lipnja kada \u0107emo mi igra\u010di sudjelovati na konferenciji i trebali bismo \u010duti nove informacije oko ameri\u010dke turneje. Zasad bi se sve igralo bez gledatelja, ali ne znam... Mislim da, Grand Slam pogotovo, to ne bi bilo na razini bez navija\u010da.

Nedostaju li Marinu aerodromi, letovi, hoteli i ostala teniska popratna svakodnevica?

- Ne, ni\u0161ta - odgovorio je kratko i jasno.

- Dodu\u0161e, sada sam iz Cavtata u Osijek dolazio avionom preko Zagreba.

Pa \u0107e tako i nazad u Cavtat, a onda u Zadar (20. \u2013 21. lipnja) na jo\u0161 jedan tenisko-humanitarni spektakl u organizaciji Novaka \u0110okovi\u0107a koji \u0107e na Vi\u0161njik, uz \u010cili\u0107a i \u0106ori\u0107a, pod okriljem Adria Toura dovesti Dimitrova, Zvereva, Auger-Aliassimea...

- Novak me nazvao s tom idejom, koja je stvarno hvale vrijedna. Odaziv \u0107e biti velik i nadam se samo da \u0107e ove mjere jo\u0161 samo popustiti da mogu do\u0107i i gledatelji jer svi bi voljeli pogledati Novaka, Thiema, Zvereva, mene... Sada ne\u0107e biti dovoljno karata za sve i to je jedina te\u0161ko\u0107a. Ja sam se obavezao samo za Zadar jer sam Donni obe\u0107ao do\u0107i ovdje, a \u010deka nas i Baldovo kr\u0161tenje, pa nisam mogao obe\u0107ati dolazak u ostale gradove Adria Toura.

Tu \u0107emo stati s ovim lak\u0161im i lijepim temama. Ne moramo to ni re\u0107i ni\u00a0govoriti u rukavicama, Marin zna sam; pro\u0161la je godina bila za za pospremiti je na dno ladice. Tek jedno mr\u0161avo polufinale krajem godine u Moskvi, najmanje pobjeda jo\u0161 od 2013. godine kada je prisilno pauzirao \u010detiri mjeseca zbog onog, za ITF sramotnog, slu\u010daja doping koji mu je priredio i nikad se ispri\u010dao, pa ispadanje iz Top 30 na poziciju drugog hrvatskog reketa te\u00a0prekid 11-godi\u0161njeg niza (2008. - 2018.) tijekom kojeg je osvajao barem jednu titulu svake sezone. Vrijeme ne\u0107e unatrag, uskoro \u0107e 32. ro\u0111endan, pa, da skratimo, mo\u017ee li Marin opet dosti\u0107i, ili, za\u0161to ne, presti\u0107i, ono tre\u0107e mjesto?

- Ne znam, ali znam da vjerujem u sebe. Od 2006. sam na Touru i uvijek idem prema gore. Imao sam nekoliko sezona koje su bile te\u017ee od drugih, ali uvijek me kroz karijeru pratio pozitivan slijed. Lanjska je godina bila stvarno te\u0161ka jer sam morao zalije\u010diti ozljedu na samom po\u010detku. Uz sve to kraj 2018. bio je nezgodan, cijela ta godina bila je emotivno ispra\u017enjuju\u0107a i nisam imao dovoljno vremena za odmor i za zalje\u010divanje ozljede. U\u0161ao sam u tu 2018. ispra\u017enjen, pa je koljeno opet stvaralo probleme i nisam mogao uhvatiti formu. Ali uvijek na sve te poraze i padove gledam kao mogu\u0107nost za nau\u010diti i raditi vi\u0161e. Kratko\u00a0sam sura\u0111ivao s Wayneom Ferreirom, bilo je dosta dobro, no nismo se prona\u0161li na pravi na\u010din. S Vedranom i Vilimom probat \u0107u do\u0107i do svoje razine. A \u0161to postaviti za cilj, re\u0107i \u0107u samo da sam uvijek nastojao da jednog dana mogu re\u0107i da sam u tom trenutku bio najbolji \u0161to sam mogao biti. Treniram, nadam se da \u0107e biti jo\u0161 dosta titula. Zapravo, vjerujem.

Novak negativan rival

Za ne povjerovati je, pak, \u0161to su neki, i to na\u0161i ljudi, sve u stanju re\u0107i/napisati u komentarima, onim zlo\u010destim, protiv osvaja\u010da Davis Cupa i US Opena, ukupno trostrukog Grand Slam finalista i nekad tre\u0107eg igra\u010da svijeta. \u010citate li uop\u0107e te omalova\u017eavaju\u0107e komentare koji navode na zaklju\u010dak da vas vi\u0161e cijene vani?

- Ne. Pridavao sam im pa\u017enju kad sam tek dolazio na Tour kao tinejd\u017eer, ali danas vi\u0161e ne. Ne zamaram se time. Ako tenis postane optere\u0107enje, to nije dobro. Ponavljam, o\u010dekujem jo\u0161 sjajnih rezultata, \u0161tovi\u0161e,\u00a0povijesnih slavlja kojima \u0107u razveseliti svoje navija\u010de.

Sli\u010dno je nekako\u00a0i s \u0110okovi\u0107em u Srbiji. Ispada da je dobar dio na\u0161ih susjeda ljubomoran na Novakov uspjeh. Me\u0111utim, koliko god prvi tenisa\u010d svijeta bio cijenjen, kada su u kalkulaciji Federer i Nadal, tu ga navija\u010di gledaju poput neprijatelja, na prstima ruke broji\u00a0se njegova podr\u0161ka u susretima protiv \u0160vicarca i \u0160panjolca. Za\u0161to Novak nije omiljen poput ove dvojice?

- Federer i Nadal isko\u010dili su malo ranije, Federer je malo i stariji od njih, s Nadalom je ostvario nevjerojatne rezultate prije \u0110okovi\u0107a i nevjerojatno je \u0161to, zapravo, Roger radi u svojim godinama. Svi njegovi i Rafini navija\u010di gledaju na Novaka kao na negativnog rivala. Ja njega respektiram i mislim da je stra\u0161an momak te ono \u0161to radi za tenis i tenisa\u010de, sada pogotovo, ne bih rekao da mo\u017eda ne bi nitko od sporta\u0161a koji su u nekom sportu broj jedan, ali svakako bi jako, jako malo jer takvo \u0161to odnosi jako puno truda, energije i vremena. On se daje jako puno u to, igra\u010di ga jako cijene, a vidim i to \u0161to radi. Nadam se da \u0107e i mediji uvidjeti koliko je fenomenalan za tenis.

Marin, pak, na Touru, nema takve i sli\u010dne slu\u017ebene titule, ali slovi za jednog od najfinijih i najpristojnijih momaka. \u010cesto su vam spo\u010ditavali da vam mo\u017eda nedostaje malo vi\u0161e sportske drskosti.

- Prema svima sam apsolutno korektan i imam manje-vi\u0161e dosta dobar odnos. Ali koliko god na Touru provodili vrijeme, svatko ima svoj tim. Mi Hrvati dru\u017eimo se s Hrvatima najvi\u0161e, Francuzi s Francuzima itd. Grupiraju se ljudi, ali, opet, mi smo me\u0111usobno rivali. Drago mi je da sam svima drag momak, ali kad do\u0111e me\u010d, prijateljstvo je sa strane.

I, dokad \u0107e Marin jo\u0161 trajati?

- Dok god budem bio konkurentan za velike titule.

Dopu\u0161ta li koljeno to?

- Sada je jako dobro.

S dobrim smo zavr\u0161ili. Mogli smo pretresti jo\u0161 tema, ali zato postoji drugi put...

S dobrim smo zavr\u0161ili. Mogli smo pretresti jo\u0161 tema, ali zato postoji drugi put...