Centimetri od vodstva! Depay zamalo zabio pravu ljepoticu...

Lyon - Barcelona 0-0

52' Centimetri su dijelili Lyon od vodstva! Odlično je opet počeo igrati francuski klub, pregršt odličnih dodavanja u prostor i lijepe kombinatorike doveli su do udarca Depaya s ruba šesnaesterca, no lopta je otišla tik pored vratnice...

46' Počelo je drugo poluvrijeme! Iako smo vidjeli pregršt prilika u prvom poluvremenu, lopta nijednom nije završila u mreži. Šanse su skidali Lopes i Ter Stegen, stvar su uprskali Suarez i Dembele, a lopta je uvijek završila - negdje drugdje...

45+1' Momčadi su na predah otišle bez golova.

45' Kakva igra Lyona! Hrpa prekrasnih, brzih dodavanja blizu Barcinog gola stvorila je odličnu priliku za Terriera, no njegov prvi dodir bio je malo nezgodan pa je napucao loptu preko gola... Minuta nadoknade do poluvremena!

40' Turski sudac možda je upravo napravio ogromnu grešku! Lopta je stigla do Dembelea koji se otisnuo sam prema golu Barcelone, a onda se oglasio Cakir... Svirao je prekršaj Depaya na Lengletu, no čini se da ga baš i nije bilo...

38' Dembele je imao odličnu priliku, no loše je zahvatio loptu koja je potom kao nekakav lob krenula prema golu Lopesa... Tamo se našao Suarez, koji danas kao i cijelu sezonu nije u elementu, a Urugvajac je jedino uspio napraviti prekršaj na protivničkom golmanu. No ipak, učinio je i nešto korisno. Ranije je izvukao žuti karton pomalo teatralnim padom...

28' Probudio se ponovno malo i Lyon. Odličnom kombinatorikom preveslali su solidan dio katalonske obrane, a Depay je onda imao poslati loptu u šesnaesterac Traoreu koji je bio tik ispred Albe... No poslao je prebrzu loptu i uprskao odličnu priliku.

19' Dembele je briljantno preveslao protivničke braniče, s lijeve strane izašao gotovo sam pred Lopesa, no vratar je ipak bio spretniji! Napadačka rapsodija u Lyonu...

17' Našao se sam ispred francuskih vrata Leo Messi, zapucao loptu, no loše ju je zahvatio i ona je otišla daleko iznad gola. Utakmica je puna prilika, a omaleni Argentinac živčano je reagirao na svoj promašaj... Mogao je on i bolje!

15' Raketa je poslao prvu raketu, obrana ju je blokirala, lopta se vratila nazad, a onda je Ivan opet zapucao na gol, no lopta je ipak otišla pokraj vrata...

12' Opasno je sada bilo pred golom Francuza... Odbijanac je došao do Dembelea, no on je nasreću Lyona loptu poslao daleko preko gola.

10' Kakva bomba Terriera! Nevjerojatan udarac uputio je napadač Lyona, a Ter Stegen je obranio i lopta se odbila u prečku! Opasno igraju Francuzi...

5' Lyon je odmah krenuo na drugu stranu, a Aouar je uputio odličan udarac prema golu, no Ter Stegen je bio spreman.

5' Messi je iz slobodnjaka s 18 metara zapucao na gol, no njegov udarac otišao je iznad gola...

1' Odmah je u prvoj minuti na gol Lopesa zaprijetio Luis Suarez, no Urugvajac je bio prilično neprecizan...

1' Započeo je susret u Lyonu, a pravdu dijeli turski sudac Cüneyt Çakır.

Sastavi:

Lyon (4-2-3-1): Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy - Ndombele, Aouar - Traore, Depay, Terrier - Dembele

Trener: Bruno Genesio

Barcelona (4-3-3): Ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Jordi Alba - Sergi Roberto, Busquets, Rakitić - Messi, Suarez, Dembele

Trener: Ernesto Valverde

Ranije:

Lyon od 21 sat dočekuje Barcelonu na domaćem terenu u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka.

Domaćini će za ovaj susret biti bez ponajboljeg igrača Nabila Fekira koji je suspendiran, no u prvih 11 su se našli Denayer i Ndombele koji su zbog ozljede bili upitni.

Trener Barcelona Ernesto Valverde uoči susreta bio je oprezan s obzirom na to da su Katalonci prošle sezone podcijenili Romu i prošli - ne baš najbolje...

- Kad smo izvukli Romu svi su govorili kako je to najbolji mogući ishod te kako je Roma slab protivnik. To nam nije pomoglo, na kraju smo se opustili i eto. Ovo neće biti lagano, Lyon ima odlične igrače. Mendy, Depay, ali velik udarac za njih je to što su bez Fekira. No volim njihov stil, stalno napadaju - rekao je Valverde.

Ivan Rakitić utakmicu započinje u prvih 11.