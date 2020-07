Raketa: 'Inter Miami? Tko zna, možda me Beckham pozove...'

<p>Tko zna, možda me David Beckham pozove kod sebe, našalio se <strong>Ivan Rakitić </strong>u američkom podcastu 'Call to the Field' kada su ga upitali bi li otišao u Beckhamov klub Inter Miami.</p><p>Za početak, Raketa se bio dotakao nogometa u Sjedinjenim Američkim Državama, koji raste iz godine u godinu:</p><p>- Možete vidjeti kako nogomet privlači sve više pozornosti u Sjedinjenim Državama svake godine. To je stvarno posebno i drago mi je što to vidim - rekao je Raketa pa nastavio:</p><p>- Mislim da je zaista posebno vidjeti mogućnost rasta ovog sporta. Sad možete vidjeti da se igra utakmica MLS-a i dobijete želju za pogledati je - rekao je Rakitić pa otkrio kako je puno toga dobrog o MLS-u čuo od svog dobrog prijatelja Shkelzena Gashija s kojim je igrao u mlađim selekcijama Švicarske.</p><p>Hrvatski veznjak rekao je i kako obožava gradove poput New York Cityja, Miamija, Los Angelesa, a dopala mu se i, pomalo neočekivano, cijela Iowa.</p><p>Cijeli razgovor možete pogledati <a href="https://www.mlssoccer.com/post/2020/07/10/exclusive-ivan-rakitic-his-love-us-and-mls-playing-messi-and-potential-call-beckham">OVDJE</a>. </p>