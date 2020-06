Ivan se vraća! Dobio je svih 90 minuta tek peti put ove sezone

S 93 točna pasa u utakmici protiv Laganasa, Ivan Rakitić je bio jedan od najboljih igrača Barcelone u toj pobjedi 2-0, ali je na kraju susreta ipak pohvalio svoje suigrače Ansu Fatija i Griezmanna...

<p><strong>Ansu Fati </strong>(17) je oduševio svoje suigrače u pobjedi 2-0 protiv Leganes na Camp Nouu. Dok je mladi Fati zabio u 42. minuti, Messi je zabio drugi gol, a u susretu je sjajan bio i naš <strong>Ivan Rakitić. </strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rakitićev hotel na Jadranu</strong></p><p>Ivan je odigrao svih 90 minuta i to tek peti puta ove sezone u kojoj je imao velike borbe s klubom. Kritizirao ih je zbog odnosa prema njemu, mnogi su ga već vidjeli na izlaznim vratima iz kluba, stizale su ponude iz Italije, ali čini se da su se stvari opet vratile u normalu. Imao je sjajnu statistiku, čak 93 posto točnih dodavanja, ali na kraju susreta je pohvalio upravo talentiranog suigrača <strong>Fatija</strong>.</p><p>- Jako sam sretan zbog njega. Odrađuje impresivan posao i samo treba imati strpljenja.</p><p><br/> <strong>Antoine Griezmann</strong> nije bio sretan kao Fati jer mu je poništen gol, ali Raktiić i dalje hvali i njega.</p><p> - Zabio je, ali mu je gol poništen. On je naš jako bitan igrač i bit će sve bolji s vremenom - rekao je.</p><p>Sljedeća utakmica za Barcu je gostovanje kod <strong>Seville </strong>u petak. Situacija na vrhu je komotna jer ima pet bodova više od drugoplasiranog Real Madrida uz utakmicu manje.</p><p>- Jako je malo vremena između utakmica, nemamo puno slobodnih dana, ali moramo to iskoristiti na najbolji mogući način. Bit ćemo spremni i motivirani - zaključio je Ivan.</p>