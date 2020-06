'Raketna Barcelona': Ljutit sam na sebe! Gol je za Raquel i kćeri

Ivan se ne misli umiroviti, želi ostati do kraja ugovora u Barceloni, piše Mundo Deportivo u komentaru utakmice u Bilbau. Rakitić je zabio prvi gol nakon 15 i pol mjeseci koji drži Barcelonu u utrci za naslov

<p>Od Madrida do Bilbaa, od "El clásica" do gola kojim je vratio Barcelonu tri boda protiv najljućeg rivala u borbi za naslov. <strong>Ivan Rakitić</strong> (32) u utorak je prekinuo post dug 480 dana bez gola u službenoj utakmici za <strong>Barcelonu</strong>, u pravom trenutku. Za pobjedu na praznom San Mamésu (1-0).</p><p>Hrvatski reprezentativac ove se sezone nalazi na marginama momčadi katalonskog velikana, ali u više je navrata istaknuo da se ne misli predati i da želi dokazati Barçi da zaslužuje ostati u klubu. Ostao je pravi profesionalac.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ivan i Raquel vježbaju</strong></p><p>"Raketna Barça", piše madridska Marca u naslovu izvještaja s utakmice nakon koje Barcelona opet ima tri boda prednosti pred Real Madridom, uz utakmicu više.</p><p>"Zlatni gol", kažu u katalonskom Mundo Deportivu uz fotku zagrljaja Hrvata i Argentinca.</p><p>"Kad je mirisalo na najgore, Rakitić se pojavio i veselio u sezoni za koju sam misli da bi mu mogla biti zadnja u Barceloni iako bi volio ostati do kraja ugovora 2021. Valverde mu nije davao mjesto u početnoj postavi, sa Setienom se to popravilo, ali pozicije u veznom redu već su zauzete", piše komentator Munda <strong>Gabriel Sans</strong>.</p><p>"Bila mu je to 302. utakmica u Barceloni nakon 300. u Mallorci, nakon stanke zbog pandemije. To mu je 36. gol, 25. u ligi uz šest u Ligi prvaka i pet u kupu. Dodajte tome i 39 asistencija. Rakitić ne želi u mirovinu", zaključuje.</p><p>- Sretan sam zbog momčadi, bila je to jako važna pobjeda. Imali smo neke šanse, tražili slobodan prostor i presretan sam što sam zabio. Osvojili smo tri boda, trebamo nastaviti naporno raditi. Nije jednostavno dobiti ovakve utakmice. Sad se moramo dobro odmoriti za iduću - rekao je Rakitić i dodao:</p><p>- Ljut sam na sebe što sam prvi gol sezone zabio tek u 31. kolu, ali želim ga posvetiti svojoj supruzi i kćerima koji su uvijek uz mene. Borit ćemo se do kraja i vjerujemo da možemo biti prvaci. Real je favorit kao i mi, svatko misli o svojim utakmicama.</p><p>A trebala je to biti večer <strong>Lionela Messija</strong> dan prije 33. rođendana. Čekao je 700. gol u Barceloni, ali nije ga dočekao. Svejedno, proslavio je gol kao da je on zabio. Skočio je Rakitiću u naručje.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="http://sportklub.hr/Nogomet/Primera/a113877-VIDEO-Rakitic-pogotkom-vratio-Barcu-na-vrh.html" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p>- Važno je pobjeđivati da se nastavimo boriti za naslov. Cilj nam je pobijediti u svim preostalim utakmicama - kaže <strong>Quique Setién</strong>, trener Barcelone.</p>