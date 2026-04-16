Rakitić: Bilo bi lakše kada bi s igračima u pregovorima pričali o stadionu, a ne moru i otocima

Hajduk se već polako okreće sljedećoj sezoni. Dinamo je odmaknuo na 10 bodova prednosti, dok prvi pratitelj, blijeda Rijeka, sve više posustaje i trenutačno zaostaje 18 bodova. Da u klubu već gledaju prema novoj sezoni, potvrđuje i činjenica da su u srijedu predstavili novog sportskog direktora Roberta Grafa, koji je u klubu zamijenio Gorana Vučevića.

POGLEDAJTE VIDEO:

On će sada u suradnji s Ivanom Rakitićem graditi novu sportsku politiku na Poljudu. I sam Graf u uvodnom je intervjuu govorio o infrastrukturnim problemima koji prate klub.

- Znao sam gdje dolazim, ali infrastruktura jest problem. Imali smo sličnu situaciju u Rakówu, no ako želimo rasti kao klub, moramo ulagati u pomoćne terene i, naravno, u stadion. Ogroman klub kao što je Hajduk to mora riješiti i nadam se da će se to dogoditi što prije - rekao je Graf.

U razgovoru s Mirtom Šurjak za HRT, Rakitić je iznio slične teze.

- Znamo koliko nam je bitan Poljud, ali moramo biti iskreni i reći da je došlo vrijeme da napravimo iskorak, da se približimo pravom europskom nogometu. Zato nam treba novi stadion i prava infrastruktura za naše buduće generacije - rekao je.

Split: Hajduk i Gorica sastali se 29. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Komentirajući najave da bi gradnja novog stadiona na Brodarici mogla potrajati i više od desetljeća zbog imovinsko-pravnih odnosa, Rakitić je upozorio da klub nema toliko vremena.

- Ne smijemo dopustiti da to toliko dugo traje. Rekao bih da nemamo ni pet godina, vrijeme je da to pokrenemo. Vrijeme je da Hajduk dobije stadion po standardu, i to zbog ljubavi koju imamo prema klubu. Moramo napraviti taj iskorak i to nije luksuz - rekao je i dodao:

- Moramo shvatiti da je to doslovno iskorak za cijeli klub, za Dalmaciju i za Hrvatsku. Treba nam novi stadion kako bi se naša buduća generacija mogla pripremiti na pravi način.

Situacija je takva da olakotnih okolnosti nema, a u klubu moraju improvizirati.

- Kada razgovaramo s direktorima i predsjednicima drugih klubova, kada uspoređujemo što mi možemo pružiti, a što klubovi vani imaju, ta je razlika danas prevelika. To je činjenica s kojom se moramo pomiriti i koju moramo što prije promijeniti.

Split: Sve je spremno za početak utakmice između Hajduka i Dinama | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Zaključio je kako bi moderna infrastruktura uvelike olakšala poslovanje kluba i pregovore s igračima.

- Naravno da je puno lakše kada nekome u pregovorima možemo objasniti kakav stadion i infrastrukturu imamo, a ne da pričamo samo o gradu, moru i otocima. To bi omogućilo posve drukčiji rad. Zato kažem, to nije luksuz, nego je nužno i to moramo zajedno ostvariti - zaključio je Rakitić.