Obavijesti

Sport

Komentari 7
RAK RANA

Rakitić: Bilo bi lakše kada bi s igračima u pregovorima pričali o stadionu, a ne moru i otocima

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Zagrijavanje uoči početka utakmice 23. kola SuperSport HNL-a između Hajduka i Rijeke | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Moramo shvatiti da je to doslovno iskorak za cijeli klub, za Dalmaciju i za Hrvatsku. Treba nam novi stadion kako bi se naša buduća generacija mogla pripremiti na pravi način, poručio je bivši hrvatski reprezentativac

Hajduk se već polako okreće sljedećoj sezoni. Dinamo je odmaknuo na 10 bodova prednosti, dok prvi pratitelj, blijeda Rijeka, sve više posustaje i trenutačno zaostaje 18 bodova. Da u klubu već gledaju prema novoj sezoni, potvrđuje i činjenica da su u srijedu predstavili novog sportskog direktora Roberta Grafa, koji je u klubu zamijenio Gorana Vučevića.

POGLEDAJTE VIDEO:

On će sada u suradnji s Ivanom Rakitićem graditi novu sportsku politiku na Poljudu. I sam Graf u uvodnom je intervjuu govorio o infrastrukturnim problemima koji prate klub.

- Znao sam gdje dolazim, ali infrastruktura jest problem. Imali smo sličnu situaciju u Rakówu, no ako želimo rasti kao klub, moramo ulagati u pomoćne terene i, naravno, u stadion. Ogroman klub kao što je Hajduk to mora riješiti i nadam se da će se to dogoditi što prije - rekao je Graf.

U razgovoru s Mirtom Šurjak za HRT, Rakitić je iznio slične teze.

- Znamo koliko nam je bitan Poljud, ali moramo biti iskreni i reći da je došlo vrijeme da napravimo iskorak, da se približimo pravom europskom nogometu. Zato nam treba novi stadion i prava infrastruktura za naše buduće generacije - rekao je.

Split: Hajduk i Gorica sastali se 29. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Gorica sastali se 29. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Komentirajući najave da bi gradnja novog stadiona na Brodarici mogla potrajati i više od desetljeća zbog imovinsko-pravnih odnosa, Rakitić je upozorio da klub nema toliko vremena.

- Ne smijemo dopustiti da to toliko dugo traje. Rekao bih da nemamo ni pet godina, vrijeme je da to pokrenemo. Vrijeme je da Hajduk dobije stadion po standardu, i to zbog ljubavi koju imamo prema klubu. Moramo napraviti taj iskorak i to nije luksuz - rekao je i dodao:

- Moramo shvatiti da je to doslovno iskorak za cijeli klub, za Dalmaciju i za Hrvatsku. Treba nam novi stadion kako bi se naša buduća generacija mogla pripremiti na pravi način.

Situacija je takva da olakotnih okolnosti nema, a u klubu moraju improvizirati.

- Kada razgovaramo s direktorima i predsjednicima drugih klubova, kada uspoređujemo što mi možemo pružiti, a što klubovi vani imaju, ta je razlika danas prevelika. To je činjenica s kojom se moramo pomiriti i koju moramo što prije promijeniti.

Split: Sve je spremno za početak utakmice između Hajduka i Dinama
Split: Sve je spremno za početak utakmice između Hajduka i Dinama | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Zaključio je kako bi moderna infrastruktura uvelike olakšala poslovanje kluba i pregovore s igračima.

- Naravno da je puno lakše kada nekome u pregovorima možemo objasniti kakav stadion i infrastrukturu imamo, a ne da pričamo samo o gradu, moru i otocima. To bi omogućilo posve drukčiji rad. Zato kažem, to nije luksuz, nego je nužno i to moramo zajedno ostvariti - zaključio je Rakitić.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026