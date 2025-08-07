Obavijesti

Sport

Komentari 10
UŽIVAJU U TRENINGU

Rakitić i dalje vježba punom parom! Objavio fotku s Raquel, još trenira u Hajdukovoj opremi

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Rakitić i dalje vježba punom parom! Objavio fotku s Raquel, još trenira u Hajdukovoj opremi
Foto: Instagram

Raquel Mauri i Ivan Rakitić pokazuju skladnu vezu u teretani! Objava izazvala lavinu komplimenata i podrške, a donedavni hajdukovac i dalje održava dobru formu

Raquel Mauri, supruga bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Ivana Rakitića, još je jednom dokazala da su ona i njezin suprug primjer sportskog i skladnog para. Ivan i Raquel objavili su novu zajedničku fotografiju na društvenim mrežama, ovaj put iz teretane.

Na fotografiji snimljenoj u teretani, Raquel pozira u ogledalu, pokazujući svoju zavidnu figuru i isklesane trbušne mišiće u sportskom topu i kratkim hlačicama. Iza nje stoji nasmiješeni Ivan Rakitić, s ručnikom oko vrata, ponosno gledajući u svoju suprugu.

TREĆE PRETKOLO KL Evo gdje gledati Hajduk protiv Dinamo Cityja. Prijenos je opet dostupan samo rijetkima...
Evo gdje gledati Hajduk protiv Dinamo Cityja. Prijenos je opet dostupan samo rijetkima...

Par očito dijeli strast prema zdravom životu, a Raquel je uz fotografiju napisala i emotivnu poruku na španjolskom: "Dan po dan... zajedno je uvijek bolje", jasno dajući do znanja da je njihova veza snažna kao i mišići koje grade u teretani.

Njihova ljubavna priča, koja je započela u Sevilli 2011. godine dok je Raquel radila kao konobarica, a Ivan potpisivao za nogometni klub Sevilla, često se spominje kao jedna od najromantičnijih u svijetu sporta.

Vjenčali su se 2015. godine i danas su ponosni roditelji dviju kćeri, Althee i Adare. Raquel, koja je i sama postala utjecajna osoba na društvenim mrežama, redovito dijeli trenutke iz obiteljskog života, a ovakve objave potvrđuju njihovu neraskidivu povezanost.

VELIKA PROMJENA FOTO Marko Livaja značajno je promijenio frizuru! Riješio se pletenica, a ovako trenira Rebić
FOTO Marko Livaja značajno je promijenio frizuru! Riješio se pletenica, a ovako trenira Rebić

Objava je, očekivano, izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji iz cijelog svijeta nisu štedjeli na komplimentima. "Spektakularno tijelo, ljepotice", "Uvijek zajedno, predivni ste", samo su neki od komentara. Bilo je tu i pozdrava s Trinidada i Tobaga, kao i poruka podrške upućenih Ivanu, što pokazuje koliko su omiljeni među međunarodnom publikom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
UŽIVO Strani transferi: Došao je iz Rome, u Dinamu nije igrao ni minute, a sad ide u Katar?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Došao je iz Rome, u Dinamu nije igrao ni minute, a sad ide u Katar?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Igrač Barcelone osam je godina bio 'samo prijatelj' pa ipak osvojio atraktivnu plavušu
RAPHINHA I NATALIA

FOTO Igrač Barcelone osam je godina bio 'samo prijatelj' pa ipak osvojio atraktivnu plavušu

Dvojac se poznaje još od 2013. kada su postali prijatelji, a počeli su hodati tek 2021. Navodno je Natalia smatrala Raphinhu prijateljem, a tek onda pristala na vezu s brazilskim nogometašem
VIDEO Rijeka - Shelbourne 1-2: Šokantan poraz prvaka HNL-a! Irci slave povijesni preokret
DEBAKL RIJEKE

VIDEO Rijeka - Shelbourne 1-2: Šokantan poraz prvaka HNL-a! Irci slave povijesni preokret

Janković je iskoristio poklon i zabio iz penala. Rijeka je povela unatoč slabijoj igri, no uslijedio je neslavan preokret Iraca koji su stigli do najveće pobjede ikada. Riječani imaju šansu popraviti dojam za šest dana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025