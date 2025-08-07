Rakitić i dalje vježba punom parom! Objavio fotku s Raquel, još trenira u Hajdukovoj opremi

Raquel Mauri, supruga bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Ivana Rakitića, još je jednom dokazala da su ona i njezin suprug primjer sportskog i skladnog para. Ivan i Raquel objavili su novu zajedničku fotografiju na društvenim mrežama, ovaj put iz teretane.

Na fotografiji snimljenoj u teretani, Raquel pozira u ogledalu, pokazujući svoju zavidnu figuru i isklesane trbušne mišiće u sportskom topu i kratkim hlačicama. Iza nje stoji nasmiješeni Ivan Rakitić, s ručnikom oko vrata, ponosno gledajući u svoju suprugu.

Par očito dijeli strast prema zdravom životu, a Raquel je uz fotografiju napisala i emotivnu poruku na španjolskom: "Dan po dan... zajedno je uvijek bolje", jasno dajući do znanja da je njihova veza snažna kao i mišići koje grade u teretani.

Njihova ljubavna priča, koja je započela u Sevilli 2011. godine dok je Raquel radila kao konobarica, a Ivan potpisivao za nogometni klub Sevilla, često se spominje kao jedna od najromantičnijih u svijetu sporta.

Vjenčali su se 2015. godine i danas su ponosni roditelji dviju kćeri, Althee i Adare. Raquel, koja je i sama postala utjecajna osoba na društvenim mrežama, redovito dijeli trenutke iz obiteljskog života, a ovakve objave potvrđuju njihovu neraskidivu povezanost.

Objava je, očekivano, izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji iz cijelog svijeta nisu štedjeli na komplimentima. "Spektakularno tijelo, ljepotice", "Uvijek zajedno, predivni ste", samo su neki od komentara. Bilo je tu i pozdrava s Trinidada i Tobaga, kao i poruka podrške upućenih Ivanu, što pokazuje koliko su omiljeni među međunarodnom publikom.