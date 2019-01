Rakitić je poslao divnu poruku roditeljima preminulog Julena

Sve moje misli usmjerene su prema obitelji malog Julena, želim se posebno zahvaliti svim radnicima i volonterima koji su sudjelovali u spašavanju, napisao je emotivni Ivan Rakitić na Instagramu uz sliku anđela.

Podsjetimo, dječak je upao u rupu pored jedne farme, u mjestu Totalán na jugu Španjolske, gdje je bio na izletu s roditeljima.

Inženjeri su u teškim uvjetima iskopali rupu pored one u koju je upao dječak, a zatim su iz te rupe prokopali četiri metra dugačak tunel do druge rupe te došli do dječaka.

Iako su izgledi da ga pronađu živog bili mali, nitko nije odustajao niti se prestajao nadati.

Neizmjerna tuga zavladala je Španjolskom u subotu nakon što je pronađeno beživotno tijelo 2-godišnjeg dječaka Julena na dubini od 71 metra u bunaru u kojeg je upao prije trinaest dana. Budući da rupa ima svega 25 cm u promjeru, nisu se mogli izravno spustiti do njega. Oko 300 radnika danima je neumorno radilo na njegovom spašavanju unatoč malim izgledima da ga pronađu živog.

'Njegova bol je naša bol'

- Njegova bol je naša bol - rekao je na konferenciji za medije Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, izaslanik vlade u Andaluziji, pokrajini gdje se nalazi mjesto Totalán.

Dok su potreseni dječakovi roditelji čekali vijesti, stotine građana iz svih dijelova zemlje slali su poruke ohrabrenja i strepili zajedno s njima.

- Probudio sam se u 5 ujutro misleći na Julena. Pročitao sam vijest, a oči su mi se napunile suzama. Nisu ga mogli pronaći živoga, no divovski napor Španjolaca da ga spase pruža mi utjehu - rekao je Rafael García.