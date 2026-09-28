Rakitić otkrio: Kći me zamolila da u dresu Španjolske pogleda utakmicu protiv Hrvatske

Legendarni hrvatski nogometaš Ivan Rakitić (38) u nedjelju je u Sevilli sudjelovao na posebnom druženju uoči utakmice Lige nacija, zajedno s bivšim španjolskim reprezentativcem Jesúsom Navasom, bivšim hrvatskim reprezentativcem Davorom Šukerom i novinarom Cristóbalom Sorijom.

Četvorica su se pred više od stotinu navijača okupila u blizini "Zlatnog tornja", poznate kule u Sevilli na obali rijeke Gudalquivir. Ondje su razgovarali o nogometu, svojim karijerama i dvoboju Španjolske i Hrvatske, a druženje su završili partijom stolnog nogometa.

Split: Sve je spremno za početak utakmice između Hajduka i Dinama | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Rakitić, koji je ljetos napustio funkciju tehničkog direktora Hajduka i vratio se živjeti u Sevillu, od kuda mu je supruga Raquel, osvrnuo se i na poraz u finalu Svjetskog prvenstva 2018. protiv Francuske.

- Bilo je teško. Do danas nisam pogledao nijednu snimku tog finala i ako mi je sada pustite, okrenut ću se. Deset minuta nakon poraza osjećali smo nevjerojatan ponos jer je biti u finalu za tako malu zemlju bila ludost - rekao je Rakitić koji je 106 puta nosio hrvatski dres.

Uoči utakmice Rakitić je otkrio da ga je kći zamolila da na stadion dođe u dresu Španjolske.

Druženje u Sevilli završeno je partijom stolnog nogometa između četvorice sudionika, uz nastavak druženja s navijačima koji su većinom bili odjeveni u dresove španjolske reprezentacije i Seville.

Hajduk i Vukovar sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U utorak se na stadionu Ramon Sanchez-Pizjuan, domu kluba Seville, očekuje 43.200 gledatelja. To je prva domaća utakmica Španjolske nakon osvajanja Svjetskog prvenstva prije dva mjeseca. Dodatnu euforiju reprezentacija je potaknula u subotu navečer kada je u Londonu s 3-2 pobijedila Englesku u 1. kolu Lige nacija. Hrvatska je istovremeno slavila s 2-1 protiv Češke u Pragu.