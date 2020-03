Raketina poruka svim ljudima: Zajedno ćemo prebroditi ovo

Ja sam Ivan Rakitić i želim vam poslati poruku iz svoje kuće, započeo je naš nogometni reprezentativac javno obraćanje u video-poruci kojom u akciji sportaša #StayAtHome, između ostalih, želi potaknuti ljude da ne izlažu riziku sebe i druge te ostanu kod kuće tijekom pandemije koronsa virusa.

- Mislim da je jako bitno slijediti upute koje dobivamo, mislim da svi trebamo ostati kod kuće i iskoristiti to vrijeme za obiteljske aktivnosti. Moramo raditi i misliti na druge stvari te vjerovati ljudima koji brinu o nama. Perite ruke dobro, izbjegavajte kontakte s drugim ljudima i zajedno ćemo prebroditi ovo. Hvala i pozdrav.

Lionel Messi, koji vrijeme krati igrajući se s djecom, podijelio je sličnu poruku.

- Sada je vrijeme da budete odgovorni i ostanete kod kuće. Ovo je i savršen trenutak za uživanje u tom vremenu sa svojim voljenima, koje ne možete uvijek imati. Zagrljaj svima i nadam se da ćemo ovu situaciju preokrenuti što prije.

- Držite glave gore tijekom ovih teških vremena i slijedie preporuke zdravstvenih i vladajućih institucija - javio se mladi Barcelonin Ansu Fati dok je igrao nogometnu video-igricu.

Zabavljaju se na svoje načine u četiri zida i juventusovci. Paulo Dybala vježba u vlastitoj teretani, dok Sami Khedira brusi svoj talent sviranja klavira.