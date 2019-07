Rakitićeva raketa konkurira za najbolji gol protekle sezone

Uefa.com objavila je nominirane nogometaše za gol sezone, a među deset najboljih nalazi se i gol našega Ivana Rakitića iz grupne faze Lige prvaka u utakmici protiv Tottenhama kada je Barcelona u gostima slavila 4-2. Bio je to briljantan volej s ruba šesnaesterca i drugi pogodak Barcelone u tom susretu. Sada je na vama da podržite hrvatskog reprezentativca! Glasati možete OVDJE.

Tko je na popisu s Raketom?

Golove su izabrali bivši internacionalni treneri i igrači zajedno s timom stručnjaka koje je odredila Uefa da bi se na kraju došlo do 10 finalista. Oni su:

Danilo (PORTUGAL 1-1 Srbija)

Kvalifikacije za EP, 25. ožujka 2019.

David Faupala (APOLLON 2-0 Lazio)

Europska liga, grupna faza, 29. studenoga 2018.

Lionel Messi (BARCELONA 3-0 Liverpool)

Polufinale Lige prvaka, 1. svibnja 2019.

Enzo Millot (FRANCUSKA 6-1 Češka)

Četvrtfinale EP-a U17, 12. svibnja 2019.

Nani (Qarabağ 1-6 SPORTING CP)

Europska liga, grupna faza, 29. studenoga 2019.

Pedro Rodríguez (CHELSEA 4-3 Slavia Praha)

Četvrtfinale Europske lige, 18. travnja 2019.

Ivan Rakitić (Tottenham 2-4 BARCELONA)

Liga prvaka, grupna faza, 3. listopada 2018.

Cristiano Ronaldo (JUVENTUS 1-2 Manchester United)

Liga prvaka, grupna faza, 7. studenoga 2018.

Ismaïla Sarr (RENNES 2-1 Jablonec)

Europska liga, grupna faza, 20. rujna 2018.

Kateřina Svitková (SLAVIA PRAHA 1-1 Bayern)

Četvrtfinale Lige prvakinja, 20. ožujka 2019.

Kako glasati?

Jedini način da date glas Ivanu Rakitiću jest preko stranice UEFA.com. Jednostavno kliknete OVDJE i odaberete Ivana. Posljednji dan za glasanje je 9. listopada 2019.

Među nedavnim osvajačima nagrade za gol sezone našao se još jedan Hrvat, bivši reprezentativac - Mr. No Good, Mario Mandžukić. Mario se tako našao u društvu jednih od najvećih nogometaša današnjice, Ronalda i Messija:

Foto: MASSIMO PINCA

2018: Cristiano Ronaldo vs. Juventus, 3. travnja 2018.

2017: Mario Mandžukić vs. Real Madrid, 3. lipnja 2017.

2016: Lionel Messi vs. Roma, 24. studenoga 2015.

2015: Lionel Messi vs. Bayern, 6. svibnja 2015.