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DRŽAVA NIJE DALA NOVAC

Reli u Hrvatskoj je upitan iza 2027.: Donosi profit od 100 mil. €, a i dalje nismo dobili potvrdu

Piše Ivan Kužela,
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Reli u Hrvatskoj je upitan iza 2027.: Donosi profit od 100 mil. €, a i dalje nismo dobili potvrdu
Foto: Hrvoje Kostelac
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Drama je nastala oko Croatia Rallyja! Organizator tvrdi da je bez potvrde prijeko potrebnog državnog novca nakon 2027., WRC bi mogao ispasti iz Hrvatske, iako donosi milijune i ogroman promotivni efekt države

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Hrvatska bi nakon 2027. mogla ostati bez utrke Svjetskog prvenstva u reliju (WRC). Predsjednik organizacijskog odbora Croatia Rallyja Daniel Šaškin upozorio je da organizatori još nisu dobili službenu potvrdu državnog financiranja za razdoblje od 2028. do 2030. godine, zbog čega je nastavak natjecanja pod velikim upitnikom.

- WRC se vraća u Hrvatsku iduće godine, to smo znali, to je ugovor potpisan još 2024., te sad traju intenzivne pripreme za tu utrku, koja će se održati od 8. do 11. travnja. No, iz nama nepoznatih razloga do danas nismo dobili nikakvu pisanu potvrdu iz Ministarstva turizma i sporta što će biti nakon toga. Upitno je održavanje WRC Croatia Rallyja od 2028. do 2030., odnosno gotovo sigurno nećemo biti u kalendaru. Iako su i promotori i FIA iskazali interes da ostanemo, izjavio je Šaškin za Novu TV.

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Croatia Rally, Veliko Trgovišće - Klanjec SS7 00:29
Croatia Rally, Veliko Trgovišće - Klanjec SS7 | Video: privatna arhiva

Organizatori kao argument za nastavak utrke navode njezine financijske i promotivne učinke. Prema studijama Ekonomskog fakulteta, Croatia Rally je od 2021. godine donio 100 milijuna eura izravno u državni proračun, dok se vrijednost promocije Hrvatske procjenjuje na više od dvije milijarde eura. Snimke natjecanja pritom su emitirane u 165 država.

Godišnji proračun utrke iznosi između tri i četiri milijuna eura, a država pokriva od 40 do 50 posto troškova. O nastavku potpore govorio je i ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

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Foto: Hrvoje Kostelac

- Pregovaramo i razgovaramo oko toga. Ulažemo sredstva koja generiraju motiv dolaska u Hrvatsku i određenu strukturu gostiju, pogotovo u mjesecima kad nam je bitno privući nove goste. Svi projekti su bitni, ali imamo i mi budžete te sve ovisi o drugim manifestacijama koje će se događati u tim godinama - odgovorio je ministar Glavina.

Šaškin je, međutim, izrazio zabrinutost zbog izostanka konkretne odluke o financiranju budućih izdanja.

- Više mjeseci čekamo financijski okvir koliko bi država mogla izdvojiti da budemo dio kalendara WRC-a i od 2028. do ‘30. U ponedjeljak (op. a. jučer) ističe rok i bojim se da je za nas WRC gotova priča i gledat ćemo ga još samo 2027. godine.

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