Španjolska nogometna reprezentacija prvi put ide na veliku smotru (Svjetsko i Europsko prvenstvo) bez igrača Real Madrida. Odlučio je tako izbornik Luis Enrique!

Šest je nogometaša Real Madrida posljednjih reprezentativnih ciklusa konkuriralo za dres 'furije'. Carvajal i Vazquez su ozlijeđeni, Isco i Asensio daleko od prave forme, no nogometnu je javnost šokiralo izostavljanje braniča Nacha i Sergija Ramosa.

A potonji je kapetan i rekorder (180) po broju nastupa za Španjolsku, no ove je godine odigrao tek četiri utakmice pa je Enrique procijenio da je ipak bolje dati priliku nekome drugome.

- Odluke moraju biti zasnovane na našim kriterijima. Želio bih razgovarati o Sergiju Ramosu. Odluka nije bila laka, ali nije mogao u pravim uvjetima nastupati od početka siječnja. Jučer smo razgovarali. Bilo je teško. On je uvijek bio na najvišoj razini, ali čvrsto sam uvjeren da je ova odluka najbolja za momčad. Preporučio sam mu da bude sebičan i da se u potpunosti oporavi kako bi i dalje mogao nastupati za klub i reprezentaciju - opravdao je svoju odluku Luis Enrique.

Ramos je 'muški' podnio takvu odluku izbornika te zaželio sreću suigračima i poručio da će svejedno biti njihov najglasniji navijač.

- Nakon nekoliko s***anih mjeseci i čudne sezone kakvu nikada nisam iskusio u svojoj karijeri, dolazi i Euro. Borio sam se i radio naporno svakog dana tijelom i dušom kako bih bio na 100 posto za klub i reprezentaciju, ali stvari se ne odviju uvijek onako kako bi mi htjeli. Boli me to što nisam mogao pomoći Realu i što neću igrati za Španjolsku, ali u ovom slučaju se najbolje odmoriti, oporaviti i vratiti sljedeće godine kako sam uvijek i radio. Naravno, boli to što neću moći predstavljati svoju zemlju, ali treba biti iskren - napisao je Ramos.

Inače, Španjolska je na Euru u skupini E zajedno s Poljskom, Slovačkom i Švedskom.