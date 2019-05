Ramos Perezu: Pusti me da odem, nisi ispunio obećanje!

Najbolji strijelac kluba Cristiano Ronaldo napustio je Real Madrid prošle sezone i otišao u Juventus za 100 milijuna eura. Panike nije bilo na Santiago Bernabeuu, smatrali su Madriđani da im neće faliti Portugalac i da imaju dovoljno kvalitete da i ove sezone podignu pokoji trofej.

Godinu dana poslije u Madridu vlada katastrofalno stanje. Nakon tri Lige prvaka zaredom Real je sezonu završio bez trofeja, a nema koji igrač ne želi napustiti klub. Cristiano Ronaldo kronično je falio Realu, nisu uspjeli pronaći njegovu zamjenu, a teško je u ovo vrijeme pronaći igrača koji će zabijati 50 golova po sezoni. Nisu ga uspjeli zadržati, a to se itekako osjeti u trofejnoj sali na Santiago Bernabeuu.

Florentino Perez svjestan je svoje pogreške koja je gurnula njegov klub u provaliju i morat će dobro potrošiti u ljetnom prijelaznom roku ako opet želi imati konkurentnu momčad.

No javili su se novi problem u momčadi. Kapetan Sergio Ramos (33) zatražio je odlazak iz kluba i samo je pitanje dana kada će po posljednji put zatvoriti ormarić na Santiago Bernabeuu. Njega žele Kinezi, no nemaju dovoljno novaca da isplate njegovu cijenu. Real svog kapetana sigurno neće pustiti ispod 50 milijuna eura te je Španjolac zatražio od predsjednika Pereza da mu raskine ugovor, No ne ide to tako lako u Realu.

Cadena SER uhvatila je razgovor između njih dvojice u kojem Ramos izričito traži odlazak iz kluba nakon 14 godina.

📻🚨 Informa @ellarguero













- Da te pustim besplatno? Ako odeš, onda moram kupiti novog stopera, a to neće biti jeftino - rekao je Prez kapetanu, a ovaj mu uzvratio:

- Isto tako si rekao da ćeš kupiti zamjenu za Cristiana Ronalda. Nisi, pa smo platili cijenu toga - poručio mu je. Tako je i ispalo. Real nije doveo napadača poput Ronalda i Real je platio cijenu toga završivši sezonu bez trofeja.

Zbog svega što je dao za klub, Real je spreman pustiti najboljeg igrača, no uz odštetu. Još nije jasno zašto Kinezi ne žele platiti za njegov transfer pa su nahuškali Ramosa da nagovori Pereza da ga pusti za besplatno. No sigurno je da ako oni ne mogu platit traženu svotu, može netko drugi. Mnogi klubovi htjeli bi sigurno imati u svojim redovima jednog od najboljih stopera u povijesti, a cijena od 50 milijuna eura za klubove poput PSG-a i Cityja je prava bagatela.

Ramos je u Real stigao 2005. godine iz Seville i postao je prava legenda kluba. Osvojio je četiri lige prvaka, četiri La lige i dva španjolska Kupa.