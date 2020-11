Ramos postao rekorder pa mu Švicarac obranio dva penala!

Uoči zadnjeg kola Njemačka vodi s devet bodova, Španjolska ima osam, a o prvom mjestu ove dvije reprezentacije će odlučiti u međusobnom omjeru...

<p>Nogometna reprezentacija <strong>Njemačke</strong> preuzela je vodstvo u skupini 4 elitnog razreda <strong>Lige nacija</strong> nakon što je u susretu 5. kola pobijedila <strong>Ukrajinu</strong> 3-1, a<strong> Španjolska</strong> u <strong>Švicarskoj</strong> odigrala 1-1 uz dva promašena jedanaesterca Sergija Ramosa.</p><p>Uoči zadnjeg kola Njemačka ima bod više od Španjolske, a odlučivat će njihov međusobni susret u Sevilli.</p><p>Ukrajina je povela u Leipzigu u 11. minuti golom Romana Jaremčuka, no "Elf" je u nastavku okrenuo rezultat golovima Leroya Sanea (23) i Tima Wernera (33, 64).</p><p>U drugom susretu Švicarska i Španjolska su u Baselu odigrali 1-1, a susret je obilježio domaći vratar Yann Sommer koji je obranio dva jedanaesterca Sergiju Ramosu, novom europskom rekorderu po broju nastupa za reprezentaciju.</p><p>Ramosu je to bio 177. nastup za španjolsku vrstu čime je preskočio Giggija Buffona sa 176. nastupa za Italiju. Ramosu nedostaje još sedam nastupa kako bi dostigao svjetskog rekordera bivšeg egipatskog veznjaka Ahmeda Hassana sa 184 nastupa. No ovaj posljednji nastup španjolski kapetan neće baš pamtiti po dobrome.</p><p>Švicarska je povela u 26. minuti preko Freulera, a Ramos je imao priliku izjednačiti u 57. minuti iz kaznenog udarca, no Sommer je pročitao njegovu namjeru. U 79. minuti Švicarska je ostala s igračem manje nakon što je Elvedi skrivio kazneni udarac. Ramos je dobio novu priliku, no Sommer je još jednom izašao kao pobjednik. Do ove utakmice je zabio 25 penala zaredom, ali Sommer ga je sjajno pročitao. Ipak, u 89. minuti Gerard Moreno je izjednačio.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="http://sportklub.hr/Video/Nogomet/EURO/a130250-VIDEO-Ramosova-nocna-mora-s-bijele-tocke.html?fbclid=IwAR2xgwVW_HDoF752XU-K0lKQuIO7GxdTWbwFaaVdBx4C48tbHCE8QHAI5JA" target="_blank">OVDJE</a></em></p><p>Mario Gavranović nije nastupio za Švicarsku, dok je Dani Olmo igrao do 73. minute.</p><p>Uoči zadnjeg kola Njemačka vodi s devet bodova, Španjolska ima osam, Ukrajina četiri, a Švicarska tri boda. U zadnjem kolu u utorak se sastaju Španjolska i Njemačka, dok će u drugom susretu igrati Švicarska i Ukrajina.</p><p>U skupini 1 Lige C Azerbajdžan i Crna Gora su u Zaprešiću odigrali 0-0 pa su Crnogorci zadržali prvo mjesto u skupini. </p><p>Crnogorcima je pomogao Cipar koji je pobijedio Luksemburg sa 2-1.</p><p>Gosti su poveli u petoj minuti nakon autogola Kousoulosa, međutim u 33. minuti su ostali s igračem manje nakon što je isključen Seliović koji je pritom skrivio kazneni udarac.</p><p>Izjednačio je Kastanos s bijele točke, a isti je igrač u 71. minuti donio pobjedu Cipru.</p><p>U posljednjem kolu Crnu Goru očekuje domaći ogled protiv Cipra u kojem će tražiti pobjedu za prvo mjesto, ili čekati kiks Luksemburga protiv Azerbajdžana.</p>