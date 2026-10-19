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POVRATAK U ŠPANJOLSKU

Ramos se vraća u Madrid? Za stopera zainteresiran klub La Lige, predsjednik sve potvrdio

Piše Issa Kralj,
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Ramos se vraća u Madrid? Za stopera zainteresiran klub La Lige, predsjednik sve potvrdio
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Zagreb: Tin Jedvaj u sudačkoj nadoknadi zabio za 3:2 u utakmici Lige nacija protiv Španjolske | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Imamo šest stopera, nije pozicija koju ciljamo, ali... On je na popisu potencijalnih pojačanja - izjavio je predsjednik Getafea u radijskoj emisiji

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Legendarni stoper Real Madrida i bivši španjolski reprezentativac Sergio Ramos bez kluba je već skoro godinu dana, točnije, 10 mjeseci, a Španjolac bi se mogao ponovno vratiti u La Ligu

Predsjednik Getafea Angelo Torres svojim je izjavama dao naslutiti povratak Ramosa u La Ligu. Važno je naglasiti kako još uvijek nema službene potvrde, već je riječ o interesu. 

- Njegov brat, koji mu je ujedno i agent, razgovarao je sa mnom. Imamo šest stopera, nije pozicija koju ciljamo, ali... On je na popisu potencijalnih pojačanja - izjavio je predsjednik Getafea u radijskoj emisiji Tablero Deportivo. 

Na pitanje je li realno da Ramos potpiše za Getafe, predsjednik kluba jasno je poručio:

- Mogao bi doći jer već neko vrijeme radimo na tome, ali to nam nije bio prioritet. Prioritet je bio dovesti krilne igrače. 

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Zagreb: Hrvatska i Španjolska u 3. kolu Lige nacija pred punim maksimirskim tribinama | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nedavno su engleski mediji prenijeli kako Španjolac pregovara s Aston Villom, a za njegov dolazak zauzeo se i trener Unai Emery, koji želi dodatno popuniti obrambene redove nakon ozljeda Paua Torresa i Iana Maatsena. 

Podsjetimo, Ramos je najviše traga ostavio u Real Madridu gdje je igrao od 2005. do 2021., a u dresu 'kraljeva' nastupio je 671 put. Osvojio je četiri Lige prvaka, pet puta je bio prvak Španjolske s Realom, tri puta je podigao Uefin Superkup i četiri puta slavio na Svjetskom klupskom prvenstvu. Nakon Reala, karijeru je nastavio u PSG-u pa u Sevilli, a zadnje je igrao za Monterrey. Od početka ove godine je bez kluba.

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