Sergiju Ramosu očito nije teško palo što Euro mora gledati na TV-u. Dok španjolski reprezentativci marljivo treniraju svaki dan za Euro, gdje igraju u skupini sa Švedskom, Poljskom i Slovačkom, on uživa na produženom godišnjem vozajući se na Rimčevom biciklu!

Španjolsku javnost je prije nekoliko tjedana iznenadilo izostavljanje stopera Reala s popisa Španjolske za Euro. Istina, odigrao je tek 21 utakmicu, propustio polovicu sezone zbog ozljeda i korona virusa, ali kao kapetan reprezentacije i jedan od posljednjih senatora s osvojenim europskim i svjetskim prvenstvom, njegova prisutnost itekako znači za ostale igrače. No, Luis Enrique smatrao je da nije dovoljno spreman pa ga je otpisao.

Po prvi put otkako je u reprezentaciji nije na velikom natjecanju, ima slobodno ljeto i to mu očito nije teško palo. Štoviše, maksimalno uživa u produženom godišnjem odmoru.

Proizvodi hrvatskog inovatora Mate Rimca su poznati diljem svijeta. Osim automobila, Rimac proizvodi i električne bicikle. Još ranije su nova prijevozna sredstva predstavili Leo Messi i Gerard Pique, a sada se svojim personaliziranim biciklom pohvalio i Sergio Ramos.

Riječ je o električnom biciklu Greyp G12S, koji na tržištu dođe i do osam tisuća eura, a španjolski nogometaš je dobio personalizirani komad, na kojemu piše njegovo ime i prezime, uz španjolski grb i broj 15. Uz objavu svoje nove mašine, Ramos je poželio sreću svojim suigračima na otvaranju Eura protiv Švedske.

- Želim svu sreću svojim suigračima iz reprezentacije uoči prve utakmice na Euru.

Inače, Ramosa još svega dva tjedna ugovorno vežu s Real Madridom. U madridskom klubu je 16 godina, osvojio je 22 trofeja uz 671 utakmicu i zabio čak 101 gol. Posljednju liniju Reala nemoguće je zamisliti bez njega, no i dalje se s klubom nije dogovorio oko produljenja ugovora. Real mu je ponudio jednogodišnji ugovor s manjom plaćom, on želi dvogodišnji ugovor s istom plaćom koju je imao do sada i to je već neko vrijeme kamen spoticanja u pregovorima između dvije strane. Nitko nije htio popustiti.

Sve je izvjesnije kako do produljenja ugovora neće doći, a ionako je zov PSG-a i katarskog novca sve jači. Pa do Pariza može produžiti na svome novom biciklu.