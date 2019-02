Ramos zaboravio da ga snima 'sto kamera': Da idem na žuti?

Želim razjasniti jednu stvar, u igri imamo sekunde za odluku. Nisam namjerno dobio žuti karton protiv Ajaxa, rekao je Realov stoper Sergio Ramos.

Postoji samo jedan problem, zapravo, dva. Prvi su njegove izjave odmah nakon utakmice, dok je još bio 'vruć', a Realov kapetan rekao je, citiramo:

'Žuti? Lagao bih kad bih rekao da nisam o tome razmišljao. Znate, minuta je do kraja, vodimo 2-1, uzvrat je kod nas...'

Real je slavio 2-1 u Amsterdamu u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Uefa je nakon Ramosovih izjava, iz kojih se jasno da protumačiti da je namjerno išao po žuti kako bi se 'očistio', otvorila istragu. A Ramos? On je promijenio ploču.

- Boli me kad ljudi govore da sam namjerno dobio karton. Nisam. Bit ću na tribini, navijat ću i sanjati četvrtfinale - napisao je Ramos na Twitteru.

Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.#HalaMadrid https://t.co/zL0Heok5Vp