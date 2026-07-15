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Rančić je novi trener Splita: Svjestan sam svega što nas čeka i vratit ćemo publiku na Gripe

Piše Ivan Kužela,
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Rančić je novi trener Splita: Svjestan sam svega što nas čeka i vratit ćemo publiku na Gripe
Foto: KK Split
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Damir Rančić novi je trener Splita! Povratak na Gripe izazvao je euforiju, a bivši prvak s tri kluba obećava borbu za publiku i Europu

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Damir Rančić (43) novi je trener KK Splita. Iza Rančića je odlična igračka karijera, na Gripe je još kao kadet kročio davne 1998. godine, sa Splitom je osvojio posljednje prvenstvo Hrvatske (2004). Zanimljivo, odlični šuter Rančić kao igrač osvojio je tri titule prvaka Hrvatske s tri kluba (Split, Cibona, Zagreb). Kao trener vodio je seniore Ribole Kaštela, a prošle sezone bio je u stožeru prve momčadi 'žutih'.

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Konstukcija koša pala na igrača KK Splita | Video: HKS/YouTube

- Damir je stalno bio u našim kombinacijama, razgovarali smo s još nekoliko trenera i na kraju je izbor pao na njega. Naredna sezona označena je kao svojevrsni početak,praktički slažemo momčad iz početka, a imamo niz nadolazećih talentiranih igrača. Damir se nametnuo kao pravo rješenje za našu priču i za sezonu u kojoj ćemo igrati u skupini FIBA Europa Cupa, rekao je direktor Splita Toni Španjić.

- Sretan sam zbog izbora, hvala Upravi i Nadzornom odboru na ukazanom povjerenju. Svjestan sam svega što nas čeka, ali ne plašim se izazova već jedva čekam krenuti s radom. Bit će zahtjevna sezona, vjerujem da ćemo složiti kvalitetan tim, koji će vratiti publiku na Gripe, kazao je Rančić.

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