Rapsodija u Varaždinu: Grke je razvalila Dinamova osovina!

<p>Nakon tri godine <strong>Hrvatska U-21 reprezentacija </strong>vratila se u<strong> Varaždin</strong> gdje je uvijek lijepo dočekana. Ovaj put okolnosti su drugačije. Zbog epidemije koronavirusa kvalifikacijska utakmica za Europsko prvenstvo odigrana je pred praznim tribinama. </p><p>Susret je organiziran uz rigorozno pridržavanje epidemioloških mjera. Nakon što smo „pokupili“ akreditacije, uslijedilo je mjerenje temperature pa smo tako doznali da imamo temperaturu 36.2 Celzijusa. Potom smo dezinficirali ruke i uz službenika zaštitarske službe dopraćeni smo do tribine gdje smo opet dezinficirali ruke na traženje zaštitara. Naravno cijelo vrijeme smo imali zaštitnu masku za lice. </p><p>Stadion Varteksa bio je sablasno prazan i nekako se teško na to naviknuti, iako smo slične prizore gledali i na utakmicama 1. HNL kada igra <strong>Varaždi</strong>n. Na tribini su bile samo službene osobe Hrvatskog nogometnog saveza predvođene predsjednikom<strong> Davorom Šukerom</strong> te medijski djelatnici.</p><p>Bez obzira na pandemijsku nogometnu atmosferu, gledali smo izuzetno raspoložene mlade Vatrene. Razbili su <strong>Grčku</strong> s 5-0, koji su djelovali kao hrvatski četvrtoligaš. </p><p>Grke je razvalila osovina Sosa – Moro – Ivanušec – Majer – Musa. Jednostavno gosti za njih nisu pronašli rješenja. Sosa je cijelo vrijeme dominirao po boku, kombinirajući s Ivanušecom na lijevom krilu, Moro je kapetanski sve dirigirao, dajući tempo igri, dok su Musa i Majer hladnokrvno zabijali.</p><p>Već u prvoj minuti kapetan Moro, igrač Dinama Moskve, doveo je Hrvatsku u vodstvo. Sosa je probio bok, dao za Ivanušeca koji je ubacio unutra, grčka obrana je odbila, a Moro je prednjim škaricama zabio za vodstvo. </p><p>U petoj minuti nakon proigravanja Sose, Moro je pronašao Majera koji je glavom pogodio za 2:0. Na visokih 3:0 povisio je Petar Musa, da bi 24. minuti nezadrživi Sosa, igrač njemačkog Stuttgarta ubacio se s boka iza domaće obrane i dao za Majera koji je zabio za 4:0. U 52. minuti opet je zabio Musa koji je pobjegao grčkim braničima i zabio za 5:0.</p><p>Momčad koji vodi Ioannis Goumas, europski prvak s Grčkom 2004. godine kao igrač i legenda Panathinaikosa s 286 nastupa i 27 golova, djelovala je kao razbijena vojska. </p><p>Tomislav Rukavina, koji je na mjestu izbornika mijenjao Igora Bišćana, utakmicu je promatrao vrlo mirno sa samog kuta trenerskog prostora, dajući povremene upute igračima. S obzirom na visoku pobjedu uspio je sprovesti Bišćanove zamisli u djelo.</p><p>Naši reprezentativci su tako smanjili zaostatak za Grčkom na samo bod, a na prvom mjestu je i dalje Češka koja nam bježi pet bodova, no uz utakmicu više. Upravo protiv njih će mini 'vatreni' igrati za četiri dana, a to je susret u kojem je pobjeda primarni cilj. </p>