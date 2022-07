Rapsodija za prste polizati: Arsenal razbio Raketinu Sevillu

Iz godine u godinu bila je to ista priča. Duga cesta kojoj nema kraja. Upumpani novci u igrače sumnjive kvalitete, pusta obećanja, nadanje i - brodolom.

No, nakon godina razočaranja i tuge, hoće li sunce konačno zasjati navijačima Arsenala? Sudeći po sjajno odrađenim pripremama, ovaj put se imaju čemu nadati.

U posljednjoj pripremnoj utakmici pred početak sezone, 'topnici' su na svome stadionu ugostili Sevillu u Emirates Cupu i počastili ju sa šest komada u mreži! Mikel Arteta i Julen Lopetegui su na teren poslali najjače snage, no na travnjaku je postojala samo jedna momčad.

A sve je bilo riješeno nakon 20 minuta. Bukayo Saka zabio je za 1-0 iz penala u desetoj minuti, tri minute kasnije Gabriel Jesus pogodio je za 2-0, a isti igrač je dvije minute kasnije zabio svoj drugi gol. Čudesni blitzkrieg zaključio je Saka novim golom u 19. minuti.

Arsenal je u potpunosti dominirao travnjakom, a Saka i Martinelli uništavali Sevilline braniče prodorima po krilu. Domaćini su spustili u brzinu niže u nastavku, a na novi gol čekali smo do 77. minute kada je Jesus kompletirao hat-trick. Konačnih 6-0 postavio Nketiah u 88. minuti. Ivan Rakitić je na terenu proveo svih 90 minuta, no i on se utopio u sivilo svoje momčadi.

Arsenal je slavio u šest od sedam prijateljskih utakmica, a Jesus utrpao sedam golova. Istina, riječ je o pripremama koje se ne mogu usporediti s natjecateljskim utakmicama i koriste više za tempiranje forme te isprobavanje novih taktičkih postavki, no i to je dovoljno za val optimizma koji je nastupio među navijačima Arsenala uoči početka sezone. Iz godine u godine svjedočili su razočaranju, nema ih u Ligi prvaka, pa im toliko malo treba za euforiju. Čini se da je Arteta konačno izbrusio igru po svome ukusu. I to izgleda ovako.

Idealan spoj mladosti i iskustva, većina igrača je ostala na okupu, a pojačanja su konačno idealno pogođena. Stigao je Gabriel Jesus od kojeg se očekuje jako puno, golgeter koji jamči 15+ golova u prvenstvu, nešto što Arsenal nije dugo imao, a tu je i Aleksandr Zinčenko, igrač koji može pokriti više pozicija. Kako god, navijači Arsenala konačno u pozitivnom raspoloženju i s nestrpljenjem iščekuju sljedeći vikend i prvo kolo Premier lige protiv Crystal Palacea.

Inače, kapetan Arsenala u novoj sezoni bit će norveški veznjak Martin Odegaard. Upravo je on podignuo trofej Emirates Cupa, a navijači se nadaju da će se te scene što češće ponavljati u budućnosti.

Najčitaniji članci