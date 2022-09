Raspad sistema u Liverpoolu: Napoli ih ponizio, zabili im četiri

Liverpool je prošle sezone bio u igri za četiri trofeja. Briljirali su u svim natjecanjima, Salah i Mane su bili nezaustavljivi. Redsi su bili na vrhuncu moći.

Ipak, od četiri moguća trofeja, u rukama su odnijeli dva. I to one koji ih nisu baš zadovoljili. U finalu Lige prvaka izgubili su od Real Madrida, a u Premier ligi bez naslova ostali u posljednjem kolu. Osvojili su FA Kup i Liga kup.

Očekivanja su bila velika uoči nove sezone, otišao je Mane, no došao Darwin Nunez. Ali kako to obično bude, nakon vrhunca dolazi - bolni pad. I to se Liverpoolu dogodilo ove sezone.

U prvenstvu su sedmi s dvije pobjede, tri remija i porazom, a bolna šamarčina dočekala ih je u prvom kolu Lige prvaka. Napoli je razotkrio sve mane momčadi Jurgena Kloppa.

Talijani su na svome stadionu Diego Armando Maradona rastavili goste na proste faktore pobijedivši ih 4-1. Bila je to napuljska večer za pamćenje.

Bila je to dominacija od prve minute, a već nakon prvog dijela bilo je 3-0. Vrlo lako je mogao pasti i četvrti. Napoli je poveo u 5. minuti golom Zielinskog iz penala, a novi su dobili u 18. No, umjesto Poljaka izveo ga je Osimhen, a Becker ga je pročitao.

Bila je to injekcija samopouzdanja za Liverpool, ali vrlo brzo su ga domaćini nokautirali i nastavili šutati po podu. Anguissa je u 31. povisio na 2-0, a Simeone je u 44. pogodio za 3-0.

Neumoljivi su domaćini bili odmah i na početku drugog dijela. Zielinski je zabio za nestvarnih 4-0.

Obrana Liverpoola plivala je kao srdele u Jadranskom moru. Bio je to raspad sistema, griješili su u predaji lopte, komično reagirali u nekim situacijama. Van Dijk je od najboljeg stopera na svijetu postao kikser.

Kada je uz takvu obranu napad neprepoznatljiv, jednostavno gore od ovoga ne može. Salah nije ni sjena onog od prošle sezone, Luis Diaz zabljesne na trenutak, Nunez i Firmino moraju se dobro zamisliti... Sve je očiglednije da Mane fali kao voda uvenulom cvijeću.

Da to ipak ne izgleda tako brutalno, pobrinuo se Diaz koji je u 49. minuti smanjio na 4-1. I to je bilo to što smo vidjeli od prošlosezonskog polufinalista. Stari lisac Luciano Spalletti očitao je bukvicu Jurgenu Kloppu.

A koliko je zapravo Liverpoolova obrana propusna na početku sezone, najbolje pokazuje ovaj podatak. Ove sezone su u pet utakmica prvi primili gol. Uz to, Van Dijk je imao seriju od 150 utakmica zaredom u kojima nije skrivio penal, ali u posljednjih sedam je napravio dva.

