HNS izvukao raspored: derbi Dinama i Hajduka u 9. kolu na Poljudu, a sezona bi mogla eksplodirati zadnjim okršajem na Kranjčevićevoj
Raspored za iduću HNL sezonu: Evo kada je prvi derbi, sprema se spektakl u zadnjem kolu...
Sezona je praktički tek završila, momčadi su još uvijek na odmoru, ali HNS je obavio ždrijeb natjecateljskih brojeva za iduću HNL sezonu. Na osnovu tih brojeva se Bergerovom tablicom utvrđuje raspored odigravanja utakmica. Prvo kolo iduće sezone igrat će se 31. srpnja te 1. i 2. kolovoza.
Najiščekivaniji su derbiji, a prvu utakmicu će Dinamo i Hajduk odigrati u 9. kolu na Poljudu. Drugo kolo donosi derbi Rijeke i Dinama na Rujevici, a zadnje kolo nosi veliku utakmicu. Naime, Dinamo i Hajduk bi na Kranjčevićevoj trebali zatvoriti sezonu, a netko bi tada od dva rivala mogao slaviti titulu.
Raspored prvih devet kola:
1. kolo, 1. kolovoza 2026.
Rijeka - Rudeš
Dinamo - Slaven Belupo
Varaždin - Hajduk
Istra 1961 - Lokomotiva
Gorica - Osijek
2. kolo, 8. kolovoza 2026.
Rudeš - Osijek
Lokomotiva - Gorica
Hajduk - Istra 1961
Slaven Belupo - Varaždin
Rijeka - Dinamo
3. kolo, 15. kolovoza 2026.
Dinamo - Rudeš
Varaždin - Rijeka
Istra 1961 - Slaven Belupo
Gorica - Hajduk
Osijek - Lokomotiva
4. kolo, 22. kolovoza 2026.
Rudeš - Lokomotiva
Hajduk - Osijek
Slaven Belupo - Gorica
Rijeka - Istra 1961
Dinamo - Varaždin
5. kolo, 29. kolovoza 2026.
Varaždin - Rudeš
Istra 1961 - Dinamo
Gorica - Rijeka
Osijek - Slaven Belupo
Lokomotiva - Hajduk
6. kolo, 5. rujna 2026.
Rudeš - Hajduk
Slaven Belupo - Lokomotiva
Rijeka - Osijek
Dinamo - Gorica
Varaždin - Istra 1961
7. kolo, 12. rujna 2026.
Istra 1961 - Rudeš
Gorica - Varaždin
Osijek - Dinamo
Lokomotiva - Rijeka
Hajduk - Slaven Belupo
8. kolo, 19. rujna 2026.
Rudeš - Slaven Belupo
Rijeka - Hajduk
Dinamo - Lokomotiva
Varaždin - Osijek
Istra 1961 - Gorica
9. kolo, 10. listopada 2026.
Gorica - Rudeš
Osijek - Istra 1961
Lokomotiva - Varaždin
Hajduk - Dinamo
Slaven Belupo - Rijeka
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