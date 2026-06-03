Raspored za iduću HNL sezonu: Evo kada je prvi derbi, sprema se spektakl u zadnjem kolu...

Sezona je praktički tek završila, momčadi su još uvijek na odmoru, ali HNS je obavio ždrijeb natjecateljskih brojeva za iduću HNL sezonu. Na osnovu tih brojeva se Bergerovom tablicom utvrđuje raspored odigravanja utakmica. Prvo kolo iduće sezone igrat će se 31. srpnja te 1. i 2. kolovoza.

Najiščekivaniji su derbiji, a prvu utakmicu će Dinamo i Hajduk odigrati u 9. kolu na Poljudu. Drugo kolo donosi derbi Rijeke i Dinama na Rujevici, a zadnje kolo nosi veliku utakmicu. Naime, Dinamo i Hajduk bi na Kranjčevićevoj trebali zatvoriti sezonu, a netko bi tada od dva rivala mogao slaviti titulu.

Raspored prvih devet kola:

1. kolo, 1. kolovoza 2026.

Rijeka - Rudeš

Dinamo - Slaven Belupo

Varaždin - Hajduk

Istra 1961 - Lokomotiva

Gorica - Osijek

2. kolo, 8. kolovoza 2026.

Rudeš - Osijek

Lokomotiva - Gorica

Hajduk - Istra 1961

Slaven Belupo - Varaždin

Rijeka - Dinamo

3. kolo, 15. kolovoza 2026.

Dinamo - Rudeš

Varaždin - Rijeka

Istra 1961 - Slaven Belupo

Gorica - Hajduk

Osijek - Lokomotiva

4. kolo, 22. kolovoza 2026.

Rudeš - Lokomotiva

Hajduk - Osijek

Slaven Belupo - Gorica

Rijeka - Istra 1961

Dinamo - Varaždin

5. kolo, 29. kolovoza 2026.

Varaždin - Rudeš

Istra 1961 - Dinamo

Gorica - Rijeka

Osijek - Slaven Belupo

Lokomotiva - Hajduk

6. kolo, 5. rujna 2026.

Rudeš - Hajduk

Slaven Belupo - Lokomotiva

Rijeka - Osijek

Dinamo - Gorica

Varaždin - Istra 1961

7. kolo, 12. rujna 2026.

Istra 1961 - Rudeš

Gorica - Varaždin

Osijek - Dinamo

Lokomotiva - Rijeka

Hajduk - Slaven Belupo

8. kolo, 19. rujna 2026.

Rudeš - Slaven Belupo

Rijeka - Hajduk

Dinamo - Lokomotiva

Varaždin - Osijek

Istra 1961 - Gorica

9. kolo, 10. listopada 2026.

Gorica - Rudeš

Osijek - Istra 1961

Lokomotiva - Varaždin

Hajduk - Dinamo

Slaven Belupo - Rijeka